Le chant lyrique à l’honneur en Balagne

Marine Costa, elle-même chanteuse et professeur d’art lyrique, organise ces Académies depuis quatre ans. Elles sont nées du désir de proposer une formation de qualité capable, en quatre jours, de regrouper tous les enseignements essentiels au métier de chanteur lyrique. En choisissant de les situer à Vico ou, comme cette année, au couvent de Corbara, la jeune femme souhaite également dynamiser ces territoires parfois éloignés des lieux de vie culturelle et partager, avec les élèves, la richesse du patrimoine insulaire.



Soprano, ténor et pianiste

L’Académie, créée en 2021, s’adresse à des chanteurs de tous niveaux, désireux de s’initier à cette discipline ou, pour les plus avancés, de préparer des concours ou des examens dans les meilleures conditions. En plus des cours que délivre Marine Costa, soprano, professeur d’art lyrique pour l’interprétation, deux autres enseignants l’accompagnent : Sébastien Obrecht, ténor, professeur de chant pour la technique vocale et Remi Français, pianiste, chef de chant pour le travail musical A noter que, cette année, les élèves retenus sont essentiellement des chanteurs en voie de professionnalisation, issus des conservatoires de Corse et de la région parisienne.

Trois cours individuels de 45 min avec chaque professeur ainsi qu’un cours commun de 2 heures rythment les journées de travail. Les académiciens, en plus de leurs cours, sont invités à participer à une classe de scène et à écouter celle consacrée au chant. Enfin, ce stage de quatre jours se conclut par un grand concert lyrique ouvert au public. Il a lieu ce dimanche 29 octobre à 16 heures à l’Église du couvent de Corbara et l’entrée est libre. Une manière originale pour les élèves et leurs professeurs de se confronter au regard du public.