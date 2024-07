Le cardinal François Bustillo décoré de la légion d’honneur : "Je suis honoré, surpris et reconnaissant"

Créé cardinal l'an dernier par le Pape François, Monseigneur François Xavier Bustillo sera promu au grade de chevalier de la Légion d’honneur le 14 juillet prochain, au côté de 521 autres personnalités françaises. Ce mardi 9 juillet, à l’évêché d’Ajaccio, le cardinal de Corse s’est dit : « Honoré, surpris et reconnaissant. Cela représente un pas de plus, une responsabilité pour mieux servir les autres. Cela fait 30 ans que je suis prêtre et que je suis au service de l’église et de la société. J’essaie de mettre ma personne au service de l’être humain. Je ne suis pas dans une logique de pouvoir, mais de service à tous. » insiste-t-il.



Évoquant un « mystère » autour de sa nomination et admettant avoir reçu « beaucoup de surprises tout au long de sa vie », Francois Xavier Bustillo reconnaît tout de même que « sa mission est assez visible. Ce n’est pas simplement parce que je suis cardinal que je vais être décoré, il faut que la personne soit capable de se donner. J'essaie d’être présent, pas uniquement dans la vie éclesiaste, mais aussi dans la vie sociale, culturelle, économique et sportive. »



Parmi les personnalités qui seront distinguées, l'ancienne Première ministre Élisabeth Borne, les acteurs Jean Reno et Virginie Efira, la légende française de l'athlétisme, Marie-José Pérec, l'animateur Michel Drucker ou encore l'écrivain Amin Maalouf : « C’est important qu’il y ait des catégories différentes, représentatives du milieu social. Chacun contribue, selon ses capacités, au bien du pays. Si chacun, dans la société, apporte ce qu’il a, c’est qu’il est, ce qu’il sait, pour le bien, je pense que le pays ira mieux. » analyse-t-il.



Cette année, en raison des élections législatives anticipées, la publication de cette promotion a été exceptionnellement avancée. François Xavier Bustillo reconnaît une situation tendue, mais reste confiant : « Depuis quelques semaines, nous avons assisté toutes et tous à une situation complexe et trouble dans la vie politique en France. Il ne faut pas que nos concitoyens se fatiguent de la démocratie en France, autrement, il va y avoir soit une tyrannie, soit une anarchie. Il est important de rester vigilant. » prévient-il. Et d’ajouter : « Il faut tirer des enseignements de cette tension et de cette crispation sociale et de se demander comment faire pour que les élus retrouvent une proximité avec le peuple. Si on rentre dans une logique de réparation par la proximité, il va y avoir davantage de sérénité dans le lien entre les citoyens et les élus. Je pense que la Corse va vivre avec intelligence cette période complexe. », conclut-il avec optimisme.