Le candidat EELV à la présidentielle, Yannik Jadot, demande le rapprochement en Corse du commando Erignac

Le député européen intervient sur la question du rapprochement en Corse du commando Erignac et dans un communiqué il demande que les trois détenus "condamnés pour des faits de violence politique" puissent revenir en Corse. Le candidat à la présidentielle de 2022 qui revient sur la rencontre de décembre dernier entre "des députés de l'Assemblée nationale", Gilles Simeoni et Marie Antoinette Maupertuis pour protester "contre l'impossibilité de rapprochement géographique frappant les trois derniers détenus corses." et regrette que "un mois après, [...] elle n'a toujours pas eu de suite positive et que leur situation de détenus particulièrement surveillés fait toujours obstacle à ce rapprochement. Ce blocage, indique le politicien, met en péril le dialogue politique avec les élus du suffrage universel de l'île, nécessaire pour construire l'avenir de la Corse. Il doit y être mis fin sans délai."