Le bureau de poste et le centre de distribution de Sagone déménagent

Après le centre de distribution qui a déménagé de Vico à Sagone le 19 septembre dernier c’est au tour du bureau de poste de Sagone de se déplacer vers de nouveaux locaux modernes et lumineux. Le centre de distribution et le bureau de poste rejoignent ainsi le nouveau pôle d’activités Vico-Sagone situé lieu-dit Sant’Appianu. "Plus chaleureuse, plus moderne et plus ouverte, la configuration du bureau de Sagone s’appuie sur une offre socle universelle présente dans tous les sites, avec l’essentiel des services" indique La Poste. "Dès son arrivée, le client est accueilli par un chargé de clientèle équipé d’un smartphone (smartéo) permettant de l’orienter plus facilement ou encore de traiter ses opérations simples comme l’envoi et le retrait de colis ou l’ouverture d’un compte La Banque Postale."



Cette plateforme de distribution traite les courriers, les colis, la presse de 10 tournées qui desserviront près de 5300 foyers, en plus de la gestion également de 11 sites distants du Liamone, de la Cinarca et du Cruzini. D’une surface de 380m² elle offre un lieu de travail moderne et adapté pour les agents.