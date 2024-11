Le bon anniversaire de François-Xavier Bustillo

François-Xavier Bustillo est un cardinal heureux.

Au-delà de l'amour qu'il porte à la Corse qui le lui rend bien et qui a sans doute un tant soit peu contribué à lui permettre de recevoir le titre de cardinal-prêtre de Santa Maria Immacolata di Lourdes a Boccea, après avoir été créé cardinal à Rome, le 30 septembre 2023, lors d'une célébration à laquelle ont assisté près de 800 Corses venus pour l'occasion, voilà que François, 266e pape de l'Église catholique, lui annonce sa visite à Ajaccio le jour de son 56e anniversaire !

Pure coïncidence sans doute davantage due aux atermoiements de l'Élysée plutôt qu’à une volonté vaticane.



Il n'en demeure pas moins que la symbolique est belle, surtout si, dans sa volonté de soutenir et d'approuver l'action de l'évêque de Corse, l'Évêque de Rome qui, avant cela, avait déjà eu l'occasion de mettre en évidence le travail de l'un des ecclésiastiques de France les plus médiatisés, et qui le sera plus encore au cours des semaines à venir, avait réellement décidé de satisfaire à la demande du cardinal Bustillo d'effectuer cette visite improbable en Corse.



Mais coïncidence ou volonté papale, la réalité à rejoint la fiction : Pape François sera bel et bien le 15 décembre prochain à Ajaccio.

Tout le monde va apprécier, mais François-Xavier Bustillo plus que tout le monde et, sans doute, à la satisfaction de l'autre François, notre bon pape.