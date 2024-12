Le baptistère Saint-Jean, témoin des premiers siècles chrétiens, accueille le Pape François

Cette rencontre, bien que très courte, a incarné les valeurs chères au Pape François : l’attention aux périphéries, le service des plus démunis et le dialogue entre les différentes composantes d’une communauté. Avec ce passage devant le baptistère Saint-Jean, un lieu témoin de l’origine de la foi chrétienne en Corse, et cette rencontre avec les associations locales, François ancre son message dans la continuité d’une Église ouverte et engagée, fidèle à ses racines tout en regardant vers l’avenir.