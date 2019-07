Le Temps est Assassin en avant-première à L’île Rousse

Il ne fallait pas manquer le rendez-vous ! Ce jeudi à L’île Rousse, une partie de l’équipe de la nouvelle série de TF1, Le Temps est Assassin, était présente au cinéma Le Fogata pour faire découvrir les deux premiers épisodes de cette saga qui en comporte huit (CNI était sur le tournage l'an dernier, lire ici) A 20h15, quand l’équipe rejoint la scène du cinéma de Balagne, la salle est pleine et les accueille sous des applaudissements fournis. La directrice de production prend la parole et commence par remercier « tous les gens qui ont permis de réaliser cette grande aventure. Le Temps est Assassin va être la grande saga de la rentrée sur TF1 et elle a été tournée ici, en Corse. Merci à tous ces villages qui nous ont si bien accueillis. Un grand merci à Nathalie Gresse et toute l’équipe de Corsica Pôle Tournage. » Elle en profite également pour présenter l’équipe qui l’accompagne dont le producteur et les acteurs venus pour l’occasion : Gregory Fitoussi, Théo Frilet et Caterina Murino bien connue ici, entre autre, pour son rôle dans L’Enquête Corse. L’actrice prend à son tour le micro pour remercier « toutes les personnes qui nous ont accueillis et qu’e l'on est heureux de retrouver ce soir. C’est magique de tourner en Corse. Vous allez aimer cette saga qui rassemble des sentiments liés à votre île : l’émotion et l’amour ! » Elle avoue n’avoir vu qu’un épisode pour le moment et avoir « hâte de découvrir le deuxième en si bonne compagnie. »Mais place aux images avec la projection de ces deux premiers épisodes qui mettent immédiatement dans l’ambiance. Au casting de cette saga, en plus des trois acteurs présents, on retrouve Mathilde Seigner, Jenifer Bartoli, Fred Testot ou encore Yves Rénier. Côté corse, on note les apparitions, dans des rôles qu'on aurait aimé plus importants, de Michel Ferracci, Nathanaël Maïni, Ange Basterga et Marie Murcia.Le pitch, adapté du best-seller éponyme de Michel Bussi, raconte l’histoire de Clotilde qui revient en Corse vingt-cinq ans après un tragique accident qui a coûté la vie à son frère et ses parents. Mais à peine arrivée sur l'île, d'étranges incidents se multiplient jusqu'à ce qu'elle reçoive une lettre de sa mère, Palma, présumée morte dans l'accident.Une intrigue parfaitement menée qui laisse le public du Fogata avec la forte envie de voir la suite.A l’issu de la projection, Ceccè Acquaviva, directeur du Fogata, a préparé un superbe buffet autour duquel tout le monde se retrouve, un moment d’échange et de partage en toute simplicité entre les professionnels et le public. Une manière de clôturer cette soirée de la meilleure des manières.