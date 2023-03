Le Stade Briochin profite des largesses du FC Borgo, battu 3-2

Le match démarrait très timidement avec beaucoup de déchets techniques de part et d’autres. Il fallait attendre la 22 e minute de jeu pour assister à quelques banderilles. Les locaux prenaient alors le contrôle du match et ouvraient le score peu après la demi-heure de jeu par Sangaré. Les Burghisgiani rataient même le KO une minute plus tard par Duku, Kerbrat pour le Stade Briochin sauvant sur sa ligne. 1-0 c’était le score à la pause.

La seconde période démarrait mal pour les Corses qui encaissaient un but dès la 50ème. Les joueurs d’Alex Torres remettaient cependant vite les pendules à l’heure grâce à un tir puissant de Kouakou. Les Corses ne savouraient que peu de temps cette avance au score puisque Benkaid égalisait d’un maitre tir 6 minutes plus tard. Le match était complètement débridé et chaque équipe pouvait faire le break à tout moment.

A ce petit jeu les Briochins prenaient les commandes grâce à Gomis suite à une succession d’erreurs défensives de Borgo. Au coup de sifflet final les joueurs du président Emmanuelli ne pouvaient s’en prendre qu’à eux-mêmes.







Feuille de match

27ème journée de National

FC Borgo 2 - 3 Stade Briochin (1-0)

Complexe sportif Paul Natali

Pelouse synthétique

Temps : beau

Spectateurs : environ 200



Arbitre centre : Louis Lungeri

Arbitre assistant 1 : Stéphane Panont

Arbitre assistant 2 : Christopher Spadafora



Buts :

Sangare (35ème) – Kouakou (53ème) pour Borgo

Benkaid (50ème - 59ème) – Gomis (84ème) pour St Brieuc





Avertissements :

Remars (20ème) – Yobe (44ème) – Bouaziz (74ème) – Sabri (90+3) pour St Brieuc

Doumbia (45ème) – Sangaré (76ème) - Hemans (90ème) pour Borgo



FCB : Barbet – Benoit (Berenguier 72ème) - Hemans – Doumbia (c) – Diarra – Duku – Ley (Kerkour 72ème) – Kouakou (Vittori 89ème) – Sangare – Diabate – Coelho (Lebas 64ème).

Entr. : A. Torres



SB: Bellaarouch – Kerbrat – Gomis Maillard – Remars – Guirassy – Ndiaye A.- NDiaye Y (Sabry 49ème) – Angoua (c) – Nouri (Bouaziz 68ème) – Yobe – Benkaid.

Entr. : K. Mokeddem





Le film du match

1ère période

Coup d’envoi donné par le FC Borgo

8ème : Déboulé de Remars (SB) de la gauche. Il est contré à l’entrée de la surface par Doumbia.

18ème : Remars (SB) s’essaye d’une reprise de volée des 25 m sur une ouverture de Gomis.

23ème : Centre de Ley (FCB) de la gauche. Sangare reprend le cuir de la tête au 2ème poteau. Le ballon frôle le montant gauche du gardien Bellaarouch.

26ème : Coup-franc pour le Stade Briochin à 22 m, face au poteau de Barbet. Le tir de Benkaid est contré par le mur corse.

28ème : Hemans (FCB) alerte Coelho dans la surface. La reprise de ce dernier est contrée par un défenseur breton.

34ème : centre de Duku de la gauche pour Kouakou au 2ème poteau. La

BUT : 35ème Kouakou (FCB) s’invite dans la surface bretonne et sert en retrait Sangaré qui marque du plat du pied. 1-0.

37ème : Duku (FCB) chipe le ballon au défenseur central Kerbrat et file au but. Il gagne son duel face au gardien Bellaarouche mais alors que le ballon prend le chemin du but, Kerbrat se rachète et évite la punition pour son club.

2ème période

BUT 50ème : Sur un centre Remars (SB) de la gauche, Benkaid reprend le cuir des 16 m et fusille Barbet 1-1

BUT 53ème : Sur une belle percée de Hemans sur la gauche, le ballon parvient à Duku qui sert magnifiquement Kouakou esseulé sur la droite. L’attaquant corse ne tergiverse pas et d’un boulet de canon crucifie le gardien Bellaarouch. 2-1

BUT 59ème : Joie de courte durée pour les Corses. Sur un nouveau centre de la gauche de Remars, Benkaid des 18 m adressait un bolide dans la cage de Barbet. 2-2

79ème : Déboulé sur la droite de Bouaziz (SB) qui tente sa chance dans la surface et qui trouve le petit filet.

BUT 84ème : Sur une erreur défensive des Borgais, le ballon parvenait à Gomis (SB) qui ajustait Barbet. 2-3



La réaction de Alex Torres, entraineur du FC Borgo

«On est derniers car on n’est pas capable de gagner ce type de match. On fait une belle entame de match et à la pause on devrait mener 2 – 0. Notre début de 2e période est peu cohérent. Pourtant on a encore de belles occasions pour faire le break. Sur ce match on ne peut pas critiquer leur envie mais on manque de justesse. Quand on est professionnel on doit rester concentré 90 minutes. C’est un match noir et ça nous laisse engluer à la dernière place. Ça nous laisse beaucoup regrets sur la physionomie du match. C’est une vraie déception »