Le Sporting encore accroché à domicile par Dijon (0-0)

Face à des Bourguignons qui faisaient bien circuler le ballon, les protégés du président Ferrandi avaient du mal à imposer leur jeu en début de 1ère période. Les Bastiais obtenaient bien quelques coups de pied arrêtés mais ils les exploitaient mal. Les Corses n’étaient pas dans leur match, perdant beaucoup de duels et n’assurant pas leurs passes. De leur coté les Dijonnais, s’ils maitrisaient le ballon, n’étaient pas particulièrement dangereux. Le score de 0-0 à la pause reflétait bien la physionomie de cette rencontre.

Le début de la seconde période voit une domination des dijonnais qui mettent la défense bastiaise à mal. Placide est même sauvé par son équerre gauche. Robic sonne la charge à la 64ème. Mais son ballon passe au-dessus des buts adverses. Ça réveillent les joueurs de R. Brouard. A l’amorce du dernier quart d’heure gros pressing des Bastiais mais Dijon ne rompt pas. 0 – 0 plutôt équitable



Feuille de match

26ème journée de Ligue 2

SC Bastia 0 - 0 Dijon FCO ( 0 - 0 )

Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse naturelle en bon état

Temps : Nuageux

Spectateurs : environ 8500



Arbitre principal : Rémi Landry

Arbitre assistant 1 : Cédric Favre

Arbitre assistant 2 : Jean Grimm

4ème arbitre : Floris Aubin



Avertissements :

Guidi (21ème) – Ben Saada (86ème) pour SCB



SCB : Placide – Guidi – Kaïboue (Rongaglia 87ème) – Palun – Sainati – Boyer – Vincent (c) – Santelli (Saadi 69ème) – Salles Lamonge – Taoui (Magri 46ème) – Robic (Ben Saada 69ème) .

Entr. : Régis Brouard





DFCO: Reynet – Fofana – Congre (c) – Coulibaly – Ngouyamsa – Traore – Philippoteaux (Ali Said 87ème) – Pi – Dobre – Le Bihan (Ahlinvi 77ème) – Scheidler.

Entr. : P. Garande



Statistiques

En 10 rencontres à Furiani, le Dijon FC a tenu la dragée haute au SCB qui n’a remporté que 3 victoires pour 5 nuls et deux défaites dont un cinglant 4-3 en février 2010 (L2).

Plus belle victoire du SCB, 3-0 lors de la 23ème journée de D2 le 10 février 1990.

SC BASTIA : RODOLPHE/OTTAVIANI-MAROSELLI-TRICKI-DE BONO/MORACCHINI (BRACCONI (18e)-PANTALONI-RZEPKA/TRAORE-MORALES-GOTTARDI/ Ent : GRANSART

DIJON FCO : DEPLAGNE/COLAS-ROBERT-ZAGO-GOUSSET/HENRIOT-LEFEBVRE-DI FRAYA- DIMITIJEVIC (MILLOT 68e)/TESTA-LOBE / Ent : TODOROV



Contexte

Bonifier les 3 points pris au Havre en début de semaine, histoire de se mettre au chaud au cœur du classement de cette Ligue 2.



L’ambiance

Les chants et slogans sans discontinuité de la tribune Est.



Actions de jeu

Coup d’envoi donné par les joueurs de la Côte d’or avec leurs maillots .. or.

1ère : Corner de la droite pour le dijonnais Pi. Son centre est repris à ras de terre aux 9 mètres par Congré au point de penalty mais le ballon part dans la tribune ouest.

4ème : Nouveau corner pour les visiteurs, à gauche. Le portier corse Placide capte le ballon dans les airs.

10ème : Coup-franc de la gauche pour Pi aux 22 m. La défense bastiaise repousse.

22ème : Coup-franc de Pi à droite, à 25 m de buts de Placide. Le ballon est repris de volée par Scheidler dans la surface corse mais il passe largement à coté du montant gauche de Placide.

33ème : Corner de Kaïboué de la gauche. Guidi reprend de la tête mais la défense dijonnaise se dégage.

34ème : Contre dijonnais, Placide détourne la tête de Mihai-Alexandru Dobre au point de penalty.

41ème : Coup-franc pour Salles Lamonge de la droite, à 35 m des buts de Reynet. Le tir de Kaïboué, qui avait récupéré le ballon, est contré.

44ème : Corner de la droite de Kaïboué, la défense bourguignonne renvoie au 1er poteau.

50ème : Coup-franc de Pi de la droite, à 25 m des buts de Placide. Le ballon dégagé par la défense corse est récupéré par Ngouyamsa qui tire en force. Santelli contre le ballon.

52ème : Tir de Le Bihan à l’entrée de la surface insulaire, repoussé par Placide, reprise de Dobre au point de penalty qui trouve l’équerre du gardien corse.

64ème : Santelli centre de la gauche pour Robic aux 6 m, la tête de l’attaquant corse passe au-dessus de la transversale de Reynet.

74ème : Reynet détourner en corner une tête aux 6 m de Salles Lamonge.

89ème : Double corner de la gauche de Salles Lamonge mais la défense dijonnaise fait bloc.





Joueurs les plus en vue

Pi pour Dijon

Vincent et Guidi pour Bastia



Pour l’anecdote

Une poignée (10) de supporters dijonnais dans le kop visiteurs.



Bilan sportif :

Encore deux points de perdus à domicile !



Ils ont dit

Anthony Robic, attaquant du SCB : «On a mis beaucoup de volonté, d’envie, on était investis pour l’emporter mais on a manqué de fraicheur pour répéter les courses, pour emballer le match. On a quand même été solides. On prend des points mais on avance moins vite qu’on le voudrait. On doit continuer notre mission commando ».



Régis Brouard, entraineur SCB : « On n’avait pas les moyens de faire mieux ce soir. On n’avait pas de jambes, elles ne répondaient pas. Dijon a aussi fait une bonne lecture de notre jeu, c’est une équipe expérimentée. A contrario ça reste un match intéressant sur la réflexion. On a tenté beaucoup de choses pour donner un éveil à l’équipe mais on n’a pas trouvé les enchainements. On a mis plus d’allant en 2ème période mais on sentait que Dijon nous attendait pour contrer. C’est un bon point dans notre situation, c’est un progrès d équipe. On a manqué de jus mais l’équipe est restée structurée. Y a donc des points de satisfaction même si on peut être frustrés de ne pas gagner. On continue d’avancer. Sur la fin on a des situations mais les appels n’étaient aussi tranchants que d’habitude. Les joueurs avaient un voile devant les yeux et c’était compliqué. »



Patrice Garande, entraineur Dijon : « C’est un bon point. On a fait un bon match. On aurait mérité mieux. J’ai retrouvé une équipe, un état d’esprit, des valeurs, un investissement. Bastia n’est pas facile à jouer. L'équipe avait laissé beaucoup de forces au Havre. On a essayé de jouer sur leurs faiblesses, la profondeur. »