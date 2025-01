Le Sporting éliminé de la Coupe - Tavenot : "il y avait la place pour gagner'

Benoît Tavenot (SCB)

«On est déçu, car il y avait la place pour gagner, notamment avec une très bonne 1re mi-temps. Nice est une équipe solide, mais on aurait pu marquer lors de la 1re période. La déception est bien là même s’il y avait une différence de niveau. Même sans le penalty, on pouvait mieux faire sur certaines récupérations. C’est la différence entre une très bonne équipe de Ligue 1 et une équipe de Ligue 2 qui avance tranquillement. On a manqué de force, mais aussi de folie. On s’est trop sécurisé par moments. Ce qui me gêne aussi c’est qu’on a été défaillants sur les coups de pied offensifs. On doit être meilleur dans ce secteur. Il faut vite évacuer et on se met pour objectif d’atteindre les 30 points à la fin du mois. Le groupe est sérieux et donne. A nous de les faire avancer encore plus. Je suis vraiment content de travailler avec eux»



Franck Haise, OGCN

«En coupe c’est la qualification qui compte, donc c’est ce que je retiens. Notre première mi-temps n’était pas bonne, on a fait une 2e meilleure. Bien sûr l’arrêt du gardien sur le penalty est important. En face, nous avions une équipe de Bastia bien organisée et ils étaient compliqués à bouger d’autant qu’il y a de très bons joueurs. Il nous fallait faire plus en 2e mi-temps et on l’a fait. Les 5 joueurs qui sont entrés ont beaucoup apporté. »