Le Sporting craque sur la fin à Grenoble

Stade des Alpes, GF 38 : 3 SC Bastia : 2 (1-1)

Buts pour Grenoble : Kérouédan (8e), Sylvestre (82e)

Pour Bastia : Boutrah (36e), Paquiez (74e csc), Benet (90+3) sur penalty.

Arbitre : Marc Bollengier

Avertissements : Diarra (45+1)Benet (54e)au GF38; Vincent (16e), Akueson (26 e), Ariss (75e) au SC Bastia.



GF 38

Diop, Paquiez (cap) puis Delos (74e), Mouyokolo, M. Diarra, Tchaptchet, Xantippe Mendy (74e)- Benet, Valls - Kérouédan puisJabbari (65e), Meïssa Ba, Bangré puis Sylvestre (65e).



SC Bastia

Placide, Bonhert, Guidi, Akueson, Ariss, Ducrocq, Janneh puis Etoga (61e), Vincent puis Roncaglia (81e), Tramoni puis Meynadier (81e), Boutrah, Cissé puis Rodrigues (82e)



Grenoble qui ne brille guère depuis plusieurs semaines n'a pas été long à trouver le chemin des sur son stade des Deux-Alpes.

Il n'a pas mis, en effet, plus de 8 minutes pour trouver la faille dans la défense bastiaise où Kérouédan à la réception d'un service de Ba ajustait Ba d'une reprise de volée parfaite. Les deux hommes qui, trois minutes auparavant, auraient déjà pu ouvrir la marque, venaient de se rattraper de la plus belle des façons.

Les Isérois poursuivaient sur leur lancée. Ils étaient même à deux doigts de doubler la marque après cette sortie pas vraiment réussie de Placide, mais Tchaptchet ne parvenait pas à tirer profit de la situation.



Les "noirs" de Bastia revenaient après ça un peu dans le match, mais, comme son compère grenoblois un peu plus tôt, Cissé ne réussissait à concrétiser le bon coup franc de Tramoni.

Dans le camp opposé, Grenoble n'était pas plus heureux, mais il; est vrai qu'il avait fallu un sacré retour de Akueson pour éviter ce second qui était à la portée de Kérouédan après une nouvelle… sortie de Placide !



À la pause tout était donc à faire d'un côté comme de l'autre, même si le SC Bastia a eu l'occupation du terrain et la possession, la plupart du temps et si Grenoble s'était procuré la plupart des occasions de but.

Ba le prouvait encore peu après l'heure de jeu, mais, cette fois, la claquette de Placide s'avérait efficace, même si, depuis un moment, Grenoble poussait fort pour enlever la décision.

Pourtant c'était le Sporting qui tirait les marrons du feu à la 71e minute. En effet, ses contres finissaient par payer : Paquiez trompant en fin de compte son gardien sur ce coup franc de Vincent, prolongé par Akueson.

Ce n’était pas de chance pour les locaux, mais ce n'était pas immérité pour les Corses.



Mais la partie était loin d'être terminée.

En tout cas Grenoble n'abdiquait pas et à la 81e minute, le GF 38 parvenait à ses fins dans ce match où tout pouvait arriver et où tout arriva avec ce deuxième but de Sylvestre et ce penalty (?) de la dernière minute, transformé par Benett et sur lequel l'arbitre mettait du temps à se décider