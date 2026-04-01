Le Service d’Incendie et de Secours de Corse-du-Sud se dote d’une « échelle du futur »

Elle mesure 33 mètres, elle est articulée et ultra-connectée. Le Service d’Incendie et de Secours de Corse-du-Sud (SIS 2A) vient de doter le centre de secours principal d’Ajaccio d’une échelle L33 AXS, un équipement de dernière génération conçu pour répondre aux nouveaux défis de l’urbanisme et des milieux complexes.



« Le paysage urbain évolue et avec lui les techniques de secours. Plus qu’une simple échelle, ce vecteur représente un saut technologique majeur pour le centre de secours principal d’Ajaccio », explique le SIS 2A en ajoutant que la particularité de cet équipement réside dans son bras articulé situé juste avant la plateforme, une innovation qui va permettre de s’affranchir de contraintes architecturales qui étaient jusqu’ici infranchissables.



« Elle va pouvoir contourner certains obstacles, passer au-dessus d’une faîtière de toit et atteindre des fenêtres déportées ou des balcons inaccessibles pour des échelles traditionnelles. Nous sommes le premier SIS de France à en être doté », se réjouit le Lieutenant Yves Banes.



Outre ses performances dans les airs, cette échelle du futur excelle en outre sous le niveau du sol. Le SIS 2A explique en effet que grâce à son articulation, elle permet d’effectuer un travail en négatif et que des essais concluants ont déjà été menés sur le port d’Ajaccio lors d’une première formation. De quoi démontrer la capacité de l’engin à descendre sous le niveau du quai pour évacuer du personnel ou des victimes en milieu maritime ou dans des fosses urbaines.



« Cet investissement de 630 000 euros pour la seule échelle s’inscrit dans une vision stratégique à long terme », souligne encore le SIS 2A, tandis que le Commandant Thomas Mondoloni, chef du groupement technique, appuie sur le fait que cet achat répond directement aux impératifs de la loi « Zéro Artificialisation Nette » (ZAN). « Dans les années à venir, les bâtiments auront tendance à pousser en hauteur plutôt qu’en surface. Ce genre de matériel, extrêmement performant pour la dépose de personnel en hauteur, devient un outil indispensable », avance-t-il.



Ce nouvel engin vient compléter l’échelle de 25 mètres déjà présente à Ajaccio qui restera dédiée aux interventions dans les rues étroites du centre historique. Par ailleurs, l’ensemble des conducteurs d’échelles du CSP d’Ajaccio va entamer prochainement un cycle de perfectionnement pour maîtriser ces nouvelles technologies et garantir une sécurité maximale lors des interventions les plus périlleuses.