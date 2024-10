Le Salon du Chocolat ouvre ses portes à Bastia : une immersion gourmande sur la Place Saint-Nicolas

Le très attendu Salon du Chocolat a officiellement ouvert ses portes aujourd'hui à Bastia, transformant la Place Saint-Nicolas en un véritable temple de la gourmandise. Avec ses 200 stands réunissant des chocolatiers et pâtissiers de renom, le salon promet une expérience inédite pour les amateurs de douceurs chocolatées.



Parmi les artisans présents, des figures emblématiques du métier comme Gaël Clavière, pâtissier en chef du Premier ministre à Matignon, et Nicolas Cloiseau, Meilleur Ouvrier de France, ont marqué l’ouverture du salon. Ces maîtres chocolatiers, venus partager leur savoir-faire, attirent une foule de visiteurs curieux de découvrir leurs créations innovantes.



Gaël Clavière : un maître pâtissier à l'œuvre

L'un des temps forts de cette première journée a été la démonstration culinaire de Gaël Clavière, qui a partagé avec passion sa vision du dessert revisité. Pour l’occasion, le chef a proposé une interprétation moderne du riz au lait, un dessert traditionnel souvent associé aux souvenirs d'enfance. "J'ai préparé un praliné à la noix de pécan avec une pointe de café, accompagné d'un espuma au cacao", a-t-il expliqué. Les visiteurs ont été conquis par cette alliance audacieuse de saveurs, qui a su marier simplicité et raffinement.

"C'est la deuxième fois que je viens au Salon du Chocolat de Corse, et c'est toujours un plaisir", a déclaré le pâtissier de Matignon visiblement ravi de participer une nouvelle fois à cet événement.



Une avancée appréciée : la climatisation, un soulagement pour les artisans

Si les créations de chocolat et de pâtisserie émerveillent chaque année, un point logistique a particulièrement réjoui les exposants cette année : l’installation de la climatisation. Les années précédentes, la chaleur sur la place avait posé problème, compromettant la qualité des produits. "Cela fait des années qu’on se plaint de la chaleur qui fait fondre nos produits. Cette fois, la clim est là, et c’est vraiment un soulagement", a confié une artisane du stand I Fratelli Angeli.

Une autre exposante, également satisfaite de cette amélioration, a souligné l'impact des températures sur son travail : "L'année dernière, j’ai dû jeter beaucoup de produits à cause de la chaleur. Sans la climatisation cette année, je ne serais pas venue." Cet effort de modernisation devrait permettre de préserver la qualité des produits et d’assurer une expérience plus agréable pour les artisans et les visiteurs.



Un succès en perspective

Alors que le Salon du Chocolat 2024 vient de débuter, tous les regards se tournent vers la fréquentation, espérant égaler ou dépasser celle de l’an dernier, qui avait attiré près de 50 000 visiteurs. La réponse viendra le dimanche 13 octobre, à la clôture de cet événement qui, sans aucun doute, suscitera encore de nombreux moments gourmands et inoubliables.

Les Bastiais, eux, semblent déjà conquis.