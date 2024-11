Le SCB qualifié pour les 32e de finale de la Coupe de France : les réactions

Réactions :

Benoît Tavenot, entraineur SCB : «On retiendra la qualification. On est parti dans l’inconnu car ils n’avaient pas aligné l’équipe type. On n’a pas su comment mener le match. Mais je retiens l’implication des joueurs, ils ont fait le travail, plus ou moins bien. On rate beaucoup de choses, c’était trop moyen offensivement. On n’a pas fait les bons choix. Dans la surface on fait les petits garçons. Faut arrêter, maintenant on y va. Il faut qu’on grandisse. J’ai été patient, je le suis moins. Mon souhait c’est de tirer une grosse ligue 1 ici, mais pas à huis clos »





Pablo Correa, entraineur de Nancy : «Le scenario du début de match a changé les choses. On a dû s’accommoder mais en infériorité numérique c’est pas facile. Il y a quand même des choses positives avec la rentrée de certains joueurs. On leur a donné du temps de jeu mais c’était compliqué. On a eu des occasions sur des actions rapides mais on partait de trop loin. Je savais qu’à un moment on devrait lâcher la coupe car on a un championnat de National difficile. Enchainer les matchs aurait été difficile. ».