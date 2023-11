"Le Royaume d'Awen" : un opéra féérique inspiré par les racines celtiques et corses de sa créatrice, Sylvie Biaggioni

Une druidesse, un gardien de la forêt, un conseil des sages, un oracle, une forêt enchantée… le décor, inspiré par les lieux de son enfance et son village de Luri, est planté par la géniale créatrice, à la fois auteure et compositrice de l’œuvre, car ici on peut bien parler d’œuvre, de la belle ouvrage !



Membre de la SACEM depuis ses vingt ans (en 1989), Sylvie Biaggioni, auteur/compositeur (son grand-père jouait dans la fanfare de Luri ) a écrit des chansons de variété et des comédies musicales produites à Paris, Nice et en Corse. En 2015, elle réalise, avec l’aide de l’association Arte Luri, un album à partir d’un recueil de poésies corses de Lucia Santucci, « Sittembrinu », paru aux éditions A fior di carta, avec des arrangements un peu plus tournés vers la musique classique. En 2019, en pleine pandémie, elle commence l’écriture d’un opéra. Celui-ci suscite très vite l’intérêt de la chanteuse lyrique bastiaise Julia Knecht qui convainc Arte Luri de produire l'opéra.



Après plus de trois ans de travail, ciselé, « Le Royaume d’Awen » sort en livre/CD : « Dans cet opéra il y a l’âme celte car je suis moitié Bretonne, moitié Corse » souligne Sylvie Biaggioni. « J’ai commencé l’écriture de cet opéra durant la période Covid. Comme pour beaucoup d’artistes c’était une période propice je crois à la création. J’ai mis trois ans trois ans pour l’écrire. Ce fut un long voyage, mais un beau, un très beau voyage ».



Un monde fantastique

Avec cet opéra nous plongeons dans un monde fantastique, un lieu hors du temps et de l’espace, dans un royaume aux allures moyenâgeuses, à l’univers médiéval fantastique au rythme de mélodies aux accents celtes. Un voyage à travers une histoire à plusieurs degrés de lecture. « En fait j’avais plusieurs thèmes en tête et finalement je crois que j’ai réussi à faire un mélange de tous ces thèmes que je voulais aborder. Cela ne saute peut-être pas aux yeux tout de suite, il faut s’attarder un peu pour y voir plus de choses. Il y a surtout de l’amour, de la fraternité, de l’entraide ».



« Le Royaume d’Awen » est l’histoire d’une jeune fille de notre époque qui se réveille amnésique dans un monde médiéval fantastique. Recueillie par un gardien de la forêt, elle part à la quête de son identité avec des rebondissements. Le texte écrit, Sylvie l’avait rangé dans un tiroir. La rencontre avec Julia Knecht ne l’a pas laissé longtemps s’y morfondre. «C’est grâce à Julia que tout s’est mis en place. Elle m’a vraiment poussée à en faire quelque chose de concret. Elle m’a épaulée, aider dans ce projet ».



Et pour la partie casting, Julia Knecht a composé un cocktail sublime, de choix et mis en place des séances de travail au studio Carmina de Julien Muraccioli à Bastia. « Le travail en studio c’est fait en plusieurs parties » explique Julia Knecht. «Chaque personnage devait enregistrer sa partie chantée avec l’orchestre. Chacun devait poser sa voix sur la musique jouée par Costa Papadoukas, enregistrée auparavant. Le travail de Julien, un excellent ingé son, a permis d’obtenir des voix, comme si on était en direct. C’est un opéra très accessible, avec un texte en français compréhensif et des mélodies très actuelles ». Pour les voix, Julia a plongé dans l’excellent éventail que propose la Corse :

Julia, elle-même déjà, soprano colorature, Clara Bellon, soprano, Anne-Marie Grisoni, mezzo-soprano, Ursula Mariani, mezzo-soprano, Paul Gaugler, ténor, Guy Luciani, basse, et Jean-Raphaël Deriu-Peraldi, ténor.



Dessin animé, opéra, documentaire, randonnées, bijoux et … glace !

Après la réalisation, en cours, du dessin animé (voir la vidéo), l’objectif sera de monter cet opéra sur scène. « Cela nécessite beaucoup de moyens, humains et financiers » souligne S. Biaggioni. «On espère, on travaille dessus, pour une première représentation fin 2025 avec captation pour une sortie vidéo du spectacle en 2026 ».

Un documentaire signé des fils de Sylvie Biaggioni, Gaétan et Anthony, est prévu aussi. Il retracera la création de l’opéra, de la 1ère note jusqu’au spectacle. Il sortira fin 2026.

Pour les amoureux de la nature, la Rand’Opéra, trouvé à partir du QR code du livre, invite à découverte de la commune de Luri et des lieux qui ont inspiré Sylvie Biaggioni. Accompagné d'un guide, « rand’Opéra » permet de découvrir ces endroits et leur histoire, tout en écoutant, par-ci, par-là, des extraits de l'opéra... : hameaux de Liccetu et de Fenu, chapelles, aghje dallées, menhirs, sépultures, Torra Sèneca, couvent San Niculau (XVI siècle) …

Pour les gourmands une glace au parfum « Royaume d’Awen » va être mise sur le marché par l’artisan glacier Rovere. Pour les coquettes, une gamme de bijoux sera proposée à la vente très prochainement.



Pitch du « Royaume d’Awen »

« Une jeune fille, Gwenodenn, se réveille amnésique sur le seuil d’une grotte, dans une forêt très sombre et très épaisse. Guidés par la forêt avec laquelle ils communiquent, Évézhiad le Gardien de la Forêt, et Mézégane la Druidesse découvrent Gwenodenn avec stupéfaction. Ils la conduisent à la Cité d’Awen afin de la présenter au Conseil des Sages. Tous sont surpris et n’arrivent pas à s’expliquer comment cette jeune fille a fait pour se retrouver au Royaume d’Awen, lieu préservé où l’on ne peut se rendre, à moins d’avoir été annoncée par le Grand Oracle, ce qui n’est pas le cas de Gwenodenn… Gwenodenn tente de recouvrer la mémoire et de comprendre pourquoi et comment elle s’est réveillée au Royaume d’Awen. Ses nouveaux amis la soutiennent et essayent de l’aider dans cette quête, mais les forces mystérieuses et magiques du Royaume ont, semble-t-il un dessein plus complexe... ».



Disponible à la FNAC et dans les librairies