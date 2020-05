Le Rotary Club Calvi-Balagne remet un chèque de 4 018€ au centre hospitalier Calvi-Balagne

A 15 heures, ce mardi 19 mai, avant que la pluie ne s'invite, le Rotary Club Calvi-Balagne, avec à sa tête le président Pierre Oberti, entouré de Gilbert Muller, Claude Robert et Dominique Orsini, a remis un chèque de 4 018€ à la directrice du Centre Hospitalier Calvi-Balagne Danielle Bourcelet qui avait à ses côtés le docteur Charles Ryckwaert, président de la commission médicale d'établissement (CME) et membres de l'établissement.





Cette remise s'est déroulée à l'extérieur, tout en respectant les mesures barrières imposées par lacrise sanitaire que nous vivons.

" Cette aide que nous apportons au centre hospitalier Calvi-Balagne s'inscrit en droite ligne de ce qu'a pu développer dans vos colonnes notre Gouverneur du Rotary District 1730 Jean-Jacques Titon. Cette somme de 4 018€ servira au financement de divers matériels médicaux" précisait Pierre Oberti, avant d'ajouter: " Récemment, nous avons également apporté notre aide au Centre Covid 19 de l'Ile-Rousse-Balagne en leur offrant trois ordinateurs et un chèque de 1000" €.