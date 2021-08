Le «Petit Festival de Porticciolo» ouvre ce mardi 3 août

L’an passé, en raison de la pandémie, cette manifestation n’avait pu se dérouler et les organisateurs ont mis cette pause involontaire à profit pour peaufiner l’aménagement et l’accueil sur le site. Cette année toujours en raison de la crise sanitaire, la programmation* a été réduite de moitié avec uniquement des têtes d’affiche et une programmation 100% corse : Jean-Charles Papi, Canta u Populu Corsu et Diana di L’Alba, des figures emblématiques de la chanson corse dans le cadre enchanteur d’un balcon sur la mer. La capacité atteint 300 places assises en fauteuil individuel.Le Petit Festival de Porticciolo se veut aussi une vitrine des meilleurs produits du terroir capcorsin avec le Domaine Terra di Catoni. Le traditionnel feu d’artifice clôturera la manifestation le 17 août.Mardi 3 août 21h: Jean Charles Papi.Mardi 10 août 21h : Canta u Populu Corsu.Mardi 17 août 21h : Diana di L’Alba.Tél. 04 95 46 00 14 – www.facebook.com/lepetitfestivaldeporticciolo Tarifs : 25€ - PassCultura - Entrée libre pour les moins de 12ans