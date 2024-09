Le Pays Ajaccien à l’heure de l’innovation durable : entreprises et territoire main dans la main

Le Pays Ajaccien, avec ses 9 500 entreprises, regorge de potentiel. Le territoire voit prospérer des secteurs aussi divers que l’agroalimentaire, l’aéronautique, le tourisme ou encore le bien-être. C’est dans cette dynamique de croissance qu’Innov’Alliance, un pôle de compétitivité dédié à la naturalité, et la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien) ont organisé ce mercredi 18 septembre une journée de rencontre, au centre de l’AFPA, avec les chefs d’entreprise locaux.



Dès 10h, les échanges ont débuté en présence de Christophe Mondoloni, adjoint au maire d’Ajaccio, qui a rappelé l’importance de cette initiative : « Les pouvoirs publics ont la responsabilité de porter une vision d’avenir pour les entreprises locales. Il est essentiel de bien vous connaître, de comprendre vos besoins et d’être à vos côtés dans la poursuite de vos objectifs. »

Depuis 2023, Innov’Alliance et la CAPA travaillent de concert pour aider les entreprises à s’adapter aux nouvelles exigences du marché, en particulier en matière de transition écologique. Innov’Alliance, fort de son expertise dans des secteurs tels que l’alimentation durable, les cosmétiques naturels, les ingrédients santé et compléments alimentaires, ainsi que les parfums et arômes, accompagne les entreprises dans leur développement de produits respectueux de l’environnement et à haute valeur ajoutée.



L’innovation durable, un impératif pour l’économie locale

Le virage vers la durabilité n’est plus un simple atout, mais une nécessité pour les entreprises locales, qui doivent concilier écoresponsabilité et compétitivité. Christophe Mondoloni a insisté sur ce point en soulignant l’importance de l’accompagnement des pouvoirs publics : « Nous avons la volonté de faire de notre territoire un territoire intelligent. Il est essentiel, sur le plan politique, de vous soutenir et de vous accompagner. En tant qu’entrepreneurs, vous êtes également des créateurs d'emplois. Vous êtes la sève de notre société et nous vous en remercions. »



La CAPA, consciente des défis auxquels font face les entreprises, s’affirme comme un partenaire clé pour leur réussite. En favorisant les échanges entre les entreprises et des acteurs comme Innov’Alliance, elle entend créer un écosystème propice à l’innovation et à la transition écologique. « À la CAPA, nous accompagnons déjà les TPE et PME dans leur création et leur croissance. L’adhésion de notre territoire à un pôle de compétitivité s’inscrit dans une stratégie extrêmement avantageuse pour les acteurs économiques que nous soutenons, » a expliqué Christophe Mondoloni.



Des initiatives concrètes pour soutenir l’innovation

L’un des projets phares de la CAPA est la création de la Cité Grossetti, future pépinière d’entreprises qui verra le jour prochainement. Ce lieu sera dédié à l’accompagnement des jeunes entreprises et offrira des infrastructures et des services adaptés pour assurer leur pérennité. Christophe Mondoloni a détaillé les ambitions de ce projet : « Nous y verrons naître des entreprises que nous accompagnerons pour assurer leur pérennité. Trop souvent, les pouvoirs publics et les entreprises évoluent chacun de leur côté. Mais à la CAPA, nous avons choisi de collaborer avec des partenaires comme Innov’Alliance pour créer des connexions et des opportunités de rencontres pour les entreprises locales. »



Une journée riche en échanges et en opportunités

Pour les chefs d’entreprise présents, cette journée a été l’occasion de découvrir de nouvelles opportunités pour développer des pratiques plus durables. Catherine Nivaggioli, gérante de la société Pro Contact Corse, spécialisée dans la distribution de produits d'esthétique et de coiffure, a particulièrement apprécié les échanges et les perspectives offertes par Innov’Alliance : « Le terme innovation est un mot clé de cette rencontre. En tant que chefs d’entreprise, nous avons toujours besoin d’informations, de soutien et d’accompagnement. Quand on apprend qu’il y a des réunions comme celle-ci, c’est très intéressant d’y participer et de voir qu’il existe en réalité de nombreuses formes d’aide. »

Pour cette entrepreneuse ajaccienne, qui collabore avec des spas, hôtels et salons de coiffure à travers toute la Corse, cette journée a été une source d’inspiration : « Pour ma part, je travaille avec de grands groupes qui ont déjà intégré la transition écologique, et lors de cette rencontre, ce sont vraiment l’innovation et l’accompagnement qui m’ont attirée. Je suis ravie d’avoir découvert qu’il existe un pôle auquel je vais pouvoir adhérer et qui pourra m’accompagner et répondre à mes questions. »



Un avenir plus vert pour le Pays Ajaccien

Cette journée, orchestrée par la CAPA et Innov’Alliance, a permis aux entreprises locales d’entrevoir de nouvelles perspectives de développement tout en répondant aux défis environnementaux. Pour Christophe Mondoloni, la clé de la réussite réside dans la coopération entre les différents acteurs : « Ma présence ici ce matin, en tant qu’élu, a pour objectif d’écouter les besoins et les problématiques des jeunes entreprises. Avec l’aide de nos partenaires, grands et petits, nous allons tout mettre en œuvre pour les soutenir et garantir leur réussite. »

Grâce à cette collaboration avec Innov’Alliance, le Pays Ajaccien se positionne désormais comme un territoire résolument tourné vers l’avenir, où l’innovation durable et l’écoresponsabilité sont au cœur des stratégies économiques. Pour les entreprises locales, cela signifie des opportunités accrues pour renforcer leur compétitivité tout en adoptant des pratiques plus respectueuses de l’environnement.