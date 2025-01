Le PLU Bastia à l’épreuve de l’enquête publique

Lors de sa présentation en mars dernier il avait fait l’objet d’un feu nourri de l’opposition qui s’était montrée très critique à son encontre. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Bastia est soumis à enquête publique depuis mardi et ce jusqu’au 21 février. Le document d’urbanisme de la ville, qui n’a pas bougé depuis 2009, doit en effet être révisé afin d’intégrer les nouvelles législations, et « répondre aux nouveaux enjeux environnementaux et sociétaux de notre siècle ».Le PLU tel qu’adopté par le conseil municipal en mars dernier prend ainsi en compte les exigences de la loi climat et résilience qui vise à promouvoir une urbanisation plus responsable et durable en demandant aux territoires de réduire de 50% le rythme d’artificialisation et de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers d’ici 2030 afin d’atteindre une « zéro artificialisation nette » en 2050. Dans ce droit fil, afin de stopper l’étalement urbain, le document vient définir un projet d’aménagement de la commune basé sur une meilleure densification urbaine, verticalisant de facto de plus en plus l’habitat.Par ailleurs, en matière de construction immobilière, afin de lutter contre la spéculation immobilière, il propose de réserver des logements dont le prix sera inférieur à celui du marché, à des ménages modestes qui vivent et travaillent à Bastia.Enfin autre grande caractéristique notable de ce nouveau PLU qui imagine le futur de la commune, la volonté de remettre la nature au centre des préoccupations et la sanctuarisant 331 hectares de terres agricoles, contre seulement 2,5 hectares dans la précédente mouture. Un virage agricole notamment dénoncé par l’opposition lors du passage du document devant le conseil municipal.Afin que l’ensemble de la population puisse se saisir de ce dossier qui dessinera le Bastia des 20 années à venir, la mairie indique avoir mis en place des moyens exceptionnels pour le bon déroulement de cette enquête publique. Des affichages ont ainsi été prévu sur tous les lieux publics, tandis que « de nombreuses permanences des commissaires enquêteurs en présentiel, mais aussi, et c’est plus novateur, en visioconférence à l’adresse de toutes les personnes qui ne pourraient pas se déplacer » sont ainsi proposés à la population. « Nous souhaitons une large participation des Bastiais à cette enquête afin de pouvoir établir un véritable dialogue constructif avec la population », souligne encire la ville.Le dossier d’enquête publique, ainsi que les dates et lieu des permanences de la commission d’enquête sont à retrouver sur le site Registre numérique , où il est également possible de déposer une contribution en ligne.