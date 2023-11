Le Ladies Open Calvi triomphe aux Trophées 2023 du Tennis Féminin Professionnel

Le Ladies Open Calvi Eaux de Zilia a une fois de plus fait parler de lui en remportant le Trophée dans la catégorie des tournois dotés de 40 000$ à 100 000$ lors de la cérémonie des Trophées 2023 du Tennis Féminin Professionnel , qui s'est déroulée le 16 novembre à Roland Garros. Organisé par la Fédération Française de Tennis et l'Association Proelles des joueuses de tennis professionnelles, cet événement prestigieux a vu le tournoi balanin être consacré pour la deuxième année consécutive, une réussite remarquable face à des villes concurrentes de renom telles que Biarritz et Montpellier.

La victoire du Ladies Open Calvi Eaux de Zilia en 2023 "constitue une confirmation de l'excellence de l'organisation, de l'accueil chaleureux réservé aux joueuses, et du respect rigoureux des normes internationales du tennis" se félicite l'organisation qui souligne l'importance cruciale des bénévoles passionnés, des partenaires dévoués et des institutions locales dans cette réussite. "Calvi, la Balagne, la Corse prouvent qu'il existe un vrai savoir-faire dans l'organisation de manifestations internationales. Grâce à l'implication de tous, la plus haute marche du podium est accessible, une fois, deux fois, et pourquoi pas pendant encore quelques années !", ont déclaré Françoise Ciavaldini, présidente du TCB, et Jean Gour, directeur du tournoi. "Ces distinctions consacrent Calvi, la Balagne, la Corse, comme des acteurs majeurs dans l'organisation d'événements sportifs de renommée internationale", ont-ils ajouté.