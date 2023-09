Le GR20 en 2 jours pour l'association l'Eveil

li

Après avoir déjà accompli le GR20 en trois jours lors de l'été précédent, Morad et Mohamed ont relevé un nouveau challenge : le parcourir en deux jours, tout en collectant des fonds pour une noble cause.Le départ a été donné à Calenzana à 22 heures du vendredi 1er septembre, avec Morad Boustatin qui a accompagné Mohamed sur la partie nord du parcours, puis d'autres compagnons de route se sont joints pour la partie sud. Malgré un terrain extrêmement technique et exigeant, avec notamment le passage du redoutable "cirque de la solitude," tout s'est bien déroulé.Cependant, après avoir parcouru plus de 40 kilomètres et gravi plus de 4000 mètres de dénivelé positif, Mohamed a été frappé par une migraine intense. Sachant gérer les challenges d'ultra-endurance, il a pris une pause d'une heure pour se reposer, mais ses maux de tête, la fièvre, et le froid persistaient. Confronté à une situation bien connue des traileurs d'ultra-endurance, comprenant des symptômes tels que la migraine et l'hypoglycémie, Mohamed a pris la décision difficile d'arrêter sa course, malgré sa détermination sans faille.Morad, quant à lui, a poursuivi seul et a réussi à terminer le GR20, démontrant une incroyable force mentale et physique. Bien que leur tentative ait été interrompue, ils envisagent déjà de réessayer l'année prochaine,pour soutenir une autre association.Pour contribuer à cette noble cause er aider le L'IME Centre Flori de Borgo qui propose des accompagnements spécifiques pour chaque type de handicap accueil, une cagnotte a été créée pour soutenir l'association "Centre Flori." Vous pouvez faire un don en suivant ce lien : Lien de la cagnotte