Le GFCA en redressement judiciaire ? Le tribunal décidera 28 février

Le verdict tant attendu tombera dans deux semaines. Après leur élection par le nouveau Conseil d'Administration suite à l'Assemblée générale du vendredi 10 février, Louis Poggi, président, et Anthony Alessandri, président délégué, étaient au tribunal judiciaire pour représenter l'association GFCA. Aux côtés de Me Stéphane Nesa, leur avocat, ils ont assisté à l'audience démarrée vers 14 heures.



"Le délibéré tombera dans 15 jours, c'est la procédure classique. Mais ça s'est plutôt bien passé, sourit Anthony Alessandri, nouveau président délégué du GFCA, au sortir d'une heure d'audience. On a présenté notre démarche auprès du tribunal et on a bon espoir d'avoir été entendus. On a évidemment été questionnés sur notre projet, que l'on a présenté. Bien sûr, il y a des éléments que l'on n'a pas en notre possession, comme les écritures comptables ou l'état de la dette sur l'association."



Suite à l'entretien privé avec Guy Fouquet, président du tribunal judiciaire, le 17 janvier dernier, l'association GFCA avait obtenu un délai avant l'audience de ce 14 février. Le but était de redonner, dans ce laps de temps, l'ossature associative nécessaire pour espérer un placement en redressement judiciaire. Louis Poggi, ancien joueur emblématique du club, avait alors été mandaté par Guy Fouquet pour convoquer une AG extraordinaire au cours de laquelle serait élue le nouveau CA, puis le bureau du club.