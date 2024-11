Le GFCA Volley tombe au tie-break à Saint-Jean d’Illac

Saint Jean d’Illac - GFC Ajaccio : 3-2



Complexe Pierre-Favre

800 spectateurs environ



Évolution du score : 18/25, 24/26, 25/15, 25/19, 22-20

Arbitres : Mr Abderrahmane Ioussaidene et Mr Philippe Lartigue



Six de départ

Ajaccio : Grosnon (libéro), Neraudau puis Serafin, Tallon, Weidner, Lacassie puis Socié, Bala, Patak, entraîneur : Frédéric Ferrandez



Saint Jean d’Illac : Saint-Jean d'Illac : 14. Bonon, 18. Guerin, 5. Frédéric, 10. Ben Romdhane, 6. Kaba, 12. Bonnefoy (cap), Kroiss (libéro), entraineur : Anisse Guéchou



« Qui s’y frotte s’y pique », tel est le slogan de l’équipe de Saint-Jean d’Illac, dans la banlieue Ouest de Bordeaux. Le GFCA Volley a fait une nouvelle fois l’amère expérience dans une salle qui ne lui réussit guère (3 défaites en 4 déplacements ces dernières années). Pourtant, tout avait bien commencé pour des Ajacciens, qui prenaient le premier set sans trembler (25-18). Les gaziers effaçaient ensuite une balle de match dans le second set (23-24) pour prendre la seconde manche au forceps (26-24) en 43 minutes !



Saint-Jean d’Illac renversant



Des difficultés qui allaient se multiplier dans le 3e set avec un trou en milieu de manche sous les coups de boutoirs de Bonnefoy et Ben Romdhane, bien aidés par les trop nombreuses erreurs des « Rouge et Bleu » et qui permettaient aux locaux de l’emporter trop facilement (25-15). Saint-Jean d’Illac enfonçait ensuite le clou dans le 4e set pour revenir à 2 sets partout (25-19).

Dans la 5e manche, les deux équipes se rendaient coup pour coup et au terme d’un set interminable et après avoir effacé quatre balles de matchs, les locaux grâce notamment à leur pointu Ben Romdhane déchaîné et auteur des trois derniers points, remportaient ce choc de haute lutte et faisaient ainsi tomber le GFCA pour la première fois de la saison.