Le Festival du film de Lama : une 30ème édition couronnée de succès

Le Festival du Film de Lama, devenu un rendez-vous incontournable du cinéma en Corse, célèbre cette année sa 30ème édition avec une affluence record et une programmation diversifiée qui a capté l’attention de cinéphiles et professionnels du secteur. Pour cette édition anniversaire, la nouvelle équipe organisatrice avait mis les bouchées doubles pour proposer une programmation aussi riche que variée. « Nous avons mis les petits plats dans les grands pour cette 30ème édition. Les soirées ont été un succès, avec des projections comme Le Roman de Jim des frères Larrieu, Le Royaume et On aurait dû aller en Grèce qui ont toutes affiché complet. C’est une édition pleine de surprises, et la présence des équipes de films pour discuter avec le public ajoute une dimension enrichissante à l’événement. » souligne Marie-Flora Sammarcelli, présidente du festival.





Le festival a mis à l’honneur le cinéma corse, qui a attiré un public fidèle. « « Dès que les films touchent à notre île, le public répond présent », ajoute la présidente . La programmation est conçue pour répondre à une large gamme de goûts et d’âges. Le festival se déploie sur trois sites différents : le Mercatu, dédié aux films pour enfants et aux œuvres variées qui explorent diverses sensibilités, allant des productions populaires aux films plus introspectifs.





L’un des moments marquants de cette édition est la présentation du film On aurait dû aller en Grèce. « La projection a été formidable. C’était très important pour nous de présenter le film pour la première fois devant un public aussi réceptif. Le fait que le film ait été tourné en Corse, dans la région de Purtivechju, a ajouté une dimension particulière à cette première. Nous avons reçu un accueil chaleureux, et la réaction des spectateurs a été très positive. » explique Jean-Michel Lorzenzi, membre de l’équipe de production.





Soutenir le cinema corse

Le festival maintient également sa tradition avec la compétition annuelle de court-métrages, qui a lieu depuis 30 ans. Cette année, la thématique est « les îles de Méditerranée ». « La compétition de court-métrages est un élément central du festival. Les films en compétition sont envoyés tout au long de l’année au comité de sélection, constitué par Anne Tomasi et Dominique Landron, chroniqueur à RCFM. Nous avons sélectionné sept films pour cette édition, dont cinq sont corses. L’objectif du festival est de soutenir le développement du cinéma corse. » indique Anne Tomasi, secrétaire générale du festival et membre du comité de sélection. Les films en compétition dans cette catégorie sont Pour l'amour du jeu de Clément Bompart, Un animal de Kevin Lameta, A terra di i signoride Jean-Michel Martinetti, Un banc violet de Mario Piriottu, Antes que se pona o sol de Nani Matos, Avetimologia de Xosé Zapata, et L'ultima chjavata. Le gagnant du premier prix, bénéficiera d’un partenariat avec la plateforme Allindì pour une co-production et un soutien en montage. « Les courts-métrages sont souvent négligés dans les circuits traditionnels de diffusion. Il est important de continuer à les programmer pour faire connaître les réalisateurs, notamment corses. Le festival est une occasion unique de mettre en lumière ces œuvres et de soutenir les talents émergents. » conclut Anne Tomasi.