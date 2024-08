Le DIG Tour fait escale en Corse pour sa dernière étape de la saison

Le DIG Tour, événement phare des travaux publics, pose ses valises en Corse pour sa cinquième et dernière étape de la saison. Les jeudi 26 et vendredi 27 septembre, à proximité de l’aéroport de Bastia-Poretta, ce salon itinérant dédié aux professionnels du BTP promet deux jours de découvertes et d'innovations.



Créé en 2021, le DIG Tour se distingue par son format atypique et son caractère 100% outdoor. Ce véritable roadshow, premier en son genre pour les travaux publics, traverse chaque année la France avec des étapes dans cinq régions distinctes. Pour cette quatrième édition, le tour a déjà marqué des arrêts à Rennes, Mulhouse, Lyon, et Brignoles, avant de clore en beauté à Bastia.





Cet événement convivial et technique est une opportunité unique pour les professionnels du secteur de se familiariser avec les dernières nouveautés du marché. Les visiteurs pourront découvrir de nouvelles machines, des équipements de pointe, et divers services destinés à la construction, au terrassement, au recyclage et à la démolition.





Infos ++

Les 26 et 27 septembre, de 14h à 22h le jeudi et de 9h à 17h le vendredi, les participants pourront assister à des démonstrations spectaculaires, essayer les machines en conditions réelles et rencontrer des experts du secteur. C’est l’occasion rêvée de tester les innovations récentes et de s’informer sur les tendances du marché.