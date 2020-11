Le Conseil du Cheval Corse partenaire de la 1ère Semaine Digitale du Cheval

Cet évènement se fera avec le concours des Conseils des Chevaux Régionaux, dont le Conseil du cheval Corse qui disposera à cette occasion d’un stand virtuel avec l'Associu di U Sumeru Corsu. Ce 1er salon virtuel consacré à la filière équine va regrouper de très nombreux évènements : webs TV, débats, conférences, retransmission de grands événements sportifs.Il s’agit là d’une expérience unique de découverte d’un grand salon virtuel où tous les professionnels, les éleveurs, les équipementiers et fournisseurs, les prestataires de tourisme, mais également les institutions ou les régions pourront présenter leurs services, leurs produits et leur savoir faire. En parallèle seront proposées des animations équines jamais produites dans le cadre d’un salon puisque le salon virtuel croisera le monde réel. La chaîne «évènement» offrira plus de 90 heures de directs depuis 4 hippodromes, des terrains de concours, des écuries de champions et également des contenus exclusifs et des surprises. Sur la chaîne «débat», il sera question de bien-être animal, éco-responsabilité, sport.Le format choisi par les organisateurs permettra une interactivité inédite puisque le spectateur pourra assister physiquement à des conférences, des tables rondes dans toute la France mais également y participer en visioconférence. Le stand virtuel du Conseil du Cheval Corse proposera deux brochures concernant l'Observatoire Economique Régional et un reportage consacré à Jean-Marc Malatesta, muletier sur le GR20.