Le Collectif Medecins Liberaux Corsica obtient un rendez-vous avec la CNAM

Revendiquant la spécificité des médecins insulaires, le Collectif est en «guerre » avec les autorités de santé françaises. Ce mercredi ils ont noté une avancée dans leur mouvement en obtenant un rendez-vous avec la Caisse l’Assurance Maladie à la fin de ce mois. « On a obtenu une écoute intéressante des deux caisses de Corse qui semblent nous suivre dans notre mouvement » souligne le docteur Cyrille Brunel, responsable du Collectif. « La caisse nationale vient d'accepter de travailler officiellement sur la spécificité Corse dans les négociations conventionnelles. Et ça c’est historique ! Une première réunion est prévue le 31 janvier à 14h00 avec les directeurs de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie et les différents syndicats médicaux. Cela fera partie d’une réflexion sur les territoires dont Dom Tom et Corse ».



Toutefois on ne crie pas encore victoire du côté des médecins. « C’est une belle avancée mais nous allons organiser un rassemblement du collectif des médecins libéraux le 30 janvier à 14h00 devant l’Agence Régionale de Santé de la Corse pour obtenir un soutien des institutions représentant l’état, préfet de région et directrice de l’ARS, pour la reconnaissance de la spécificité dans le domaine de la santé de la Corse au travers de son statut île montagne. L'ARS ne soutient pas notre démarche car elle refuse de reconnaître notre spécificité corse et le statut d'île montagne ».



Le Collectif qui pointe la désertification de la santé sur l'île, dans ses revendications, réclame notamment un CHU en Corse.