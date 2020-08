Le Cias Ghjovanni d'Ajaccio aide les 16-25 ans de la Capa

C.-V. M le Mercredi 5 Août 2020 à 16:31

Grâce à un donateur ajaccien, 96 jeunes du pays ajacien vont pouvoir bénéficier de bons de 50€ à dépenser en alimentaire, matériels et culturel. C’est un soutien bienvenue pour ces personnes en situation de précarité, qui continuent d’être éprouvées par le contexte Covid. Les structures jeunesse se sont coordonnées pour le repérage des bénéficiaires et le

Cias va les distribuer, une prise de contact importante avec ce public cible du projet jeunesse du Cias. Les explications en vidéo de David Frau, vice-président du Cias Ghjovanni et vice-président de la Capa en charge de l'action sociale.

