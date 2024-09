Le Centre Mémoire d’Ajaccio : un outil clé dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer

Le Centre Mémoire d’Ajaccio, situé au 3e étage de l’hôpital Eugénie, rattaché au Centre Hospitalier d’Ajaccio, La Miséricorde, dispose d’une équipe pluridisciplinaire qui accueille les patients du lundi au vendredi sur rendez-vous, à la demande de médecins libéraux ou de spécialistes. Cette équipe se compose d’une secrétaire médicale, de médecins spécialisés en gériatrie et neurologie, de neuropsychologues et d’une art-thérapeute certifiée. « Le centre mémoire propose d’affirmer ou infirmer le diagnostic de trouble neurocognitif des personnes qui viennent consulter », explique Marie-Claire Benetti Papadacci, docteur art-thérapeute certifiée et doctorante PhD. Marie-Helene Vireviale, gériatre d’ ajouter : « On y élabore et préconise un plan personnalisé de soins et d’aide du patient, incluant son entourage et son aidant. Pour les cas requérants, on propose une expertise devant un diagnostic complexe ou atypique. »



Un parcours diagnostique complet

Lors de la première consultation, une évaluation cognitive et médicale globale est effectuée par un médecin gériatre. Si nécessaire, le patient est orienté vers un neuropsychologue pour des tests plus complets, incluant un bilan neuropsychologique pouvant durer de une à deux heures. Des examens d’imagerie cérébrale et un bilan biologique sont également prescrits. « Le diagnostic est annoncé dans un second temps selon les résultats de ces examens », précise MC Benetti-Papadacci.



En fonction du diagnostic et du degré de dépendance, les patients peuvent être dirigés vers une prise en charge adaptée en collaboration avec divers partenaires du centre, tels que des orthophonistes et des équipes spécialisées Alzheimer. « Comme le Centre hospitalier s’est orienté vers les thérapies non médicamenteuses, le Centre Mémoire propose à ses patients une prise en charge en art-thérapie, visant à améliorer le bien-être du patient et favoriser ses relations avec son entourage », explique Marie-Claire Benetti-Papadacci.



Un accent sur la prévention

Le Centre Mémoire d’Ajaccio ne se limite pas à la prise en charge des patients ; il s'engage également dans la prévention. « L’équipe est à la disposition des patients et de leur entourage pour répondre à leurs besoins d’informations et de prévention afin de retarder l’apparition des premiers symptômes de la maladie », souligne-t-elle. Un guide a été édité, regroupant des mesures préventives, tant individuelles que collectives.



Conscient de la charge que représente l'accompagnement d'une personne atteinte de troubles cognitifs, le Centre Mémoire met également à disposition des aidants un soutien psycho-social, des informations, et des ateliers d’art-thérapie. « Nous avons démontré, à travers une étude parue en 2023, le bénéfice des interventions non médicamenteuses sur la qualité de vie des personnes souffrant de troubles cognitifs et de leurs entourages », conclut Marie-Claire Benetti-Papadacci.

Cette étude sera complétée par la présentation d’un nouvel outil d’évaluation, le dispositif art thérapeutique, au congrès national des unités de soins Alzheimer, qui se tiendra en décembre prochain à Issy-Les-Moulineaux.