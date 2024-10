Le Cap Corse et la région bastiaise dans la brume

Il s'agit en fait d'un phénomène météo causé par l'association de différents éléments (conditions anticycloniques, air doux, température de la mer élevée) qui forment un véritable "couvercle" de brume, comme celui de l'heure.



En termes plus savants, Météo France explique ce phénomène de la sorte.

"Lorsqu'une masse d'air transportée par un flux en provenance du large franchit une côte, son passage de la mer à la terre s'appelle une entrée maritime. Lors d'un tel passage, le vent modifie sa direction et souvent se renforce, tandis que la température, en été, tend à décroître. En même temps, l'advection d'air marin augmente localement l'humidité des basses couches de l'atmosphère et peut ainsi générer des nuages bas, tels que les stratus, voire du brouillard ou de la brume, conduisant alors à une diminution de la visibilité ; cet apport d'humidité peut également susciter des développements convectifs et donc, quelquefois, des orages."



