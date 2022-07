Le CCAS de Bastia veille sur les seniors pendant la canicule

« Allo ? Bonjour c’est Sylvianne du CCAS Bastia, Comment allez-vous ? ». Chaque jour Sylvianne Roux, employée du CCAS dédiée au plan canicule appelle des dizaines de personnes recensées pour s’enquérir de leur santé. Un appel rassurant pour ces personnes et leur famille. A ce jour près de 70 personnes sont inscrites, parmi elles des bénéficiaires du portage de repas à domicile qui sont rencontrés plusieurs fois par semaine par les agents sociaux qui livrent les repas. Rassurant aussi.



« Comme chaque année depuis 2004 nous avons déployé le Plan canicule afin de préserver les personnes identifiées comme étant vulnérables des fortes chaleurs » souligne Françoise Filippi, vice-présidente du CCAS. « Cette année on est d’autant plus attentifs que la chaleur se fait ressentir sur une longue durée ». En cet été 2022, le CCAS est en veille accrue. « En amont, dès le mois de mai nous avons anticipé la mise en place de ce plan canicule qui est activé par la préfecture » ajoute Jean Giambelli, directeur du CCAS, place du Marché à Bastia. « Ce plan est activé jusqu’au 15 septembre mais peut bien sûr être réajusté. Ainsi les personnes domiciliées sur Bastia, âgées de plus de 65 ans et, ou en situation de handicap et, ou, isolées sont invitées à se faire recenser sur le registre ouvert à cet effet au CCAS. Depuis 2004, le CCAS a été missionné par la mairie pour tenir ce registre. En cas de déclenchement des niveaux 3 et 4 ».



Les préinscriptions se font par téléphone ou par courrier via un formulaire, un questionnaire-contact très détaillé. Une notification est adressée en retour.

En cas d’alerte canicule jaune, orange ou rouge, déclenchée par la préfecture en fonction des prévisions météorologiques, les agents du CCAS pourront s’assurer régulièrement que les personnes sont en sécurité, prodiguer des conseils nécessaires à la gestion de ces périodes de chaleurs extrêmes, alerter les services pouvant venir en aide aux personnes.





Les seuils d’alerte

Les seuils d’alerte diffèrent selon les régions et département. Par exemple, pour la Haute Corse les critères sont des températures de 23° la nuit et 33° le jour pendant 3 jours d’affilés. Ce qui est le cas depuis plusieurs jours.



En cas de placement du département en vigilance en jaune par Météo France, soit le niveau 2, la veille est renforcée de façon que les différents services soient en capacité de gérer une montée en charge en cas de passage au niveau 3. Lorsque Météo France place le département en orange, le préfet déclenche alors le niveau 3. Des mesures adaptées sont prises dans le cadre du PGCD, Plan de Gestion d’une Canicule Départementale. Quant au niveau 4, il est déclenché lorsque la vigilance passe au rouge et que des phénomènes dangereux d'intensité exceptionnelle sont prévus. Pour exemple, le 18 juillet le niveau 2 a été activé en Haute-Corse pour la 2ème fois. « La communication est essentielle dans ce plan canicule » poursuit F. Flippi, « Encarts dans les journaux, publication sur les sites internet et réseaux sociaux. Des courriers personnels sont aussi envoyés aux personnes déjà inscrites, notamment celles des années précédentes pour une mise à jour et faire un petit rappel via des fascicules des mesures à mettre en œuvre pour souffrir le moins possible de la chaleur.»

Le CCAS a prévu également des points d’accueil, des lieux de fraîcheur.

« Ce sont des endroits où les personnes âgées ou fragiles peuvent se rendre quelques heures par jour en cas de déclenchement des niveaux 3 et 4 » précise J.Giambelli. « Par exemple la MSP, Maison de la Santé Pluriprofessionnelle, la Maison des quartiers sud, la Salle Polyvalente de Lupino, l’Alb’Oru, la Maison des sciences, le square Nelson Mandela, le musée, la Maison du Centre ancien, la mairie centrale ou encore A casa di l’anziani ».

Action mais surtout prévention. « Ce qui est important c’est la prévention » martèle Françoise Filippi. « On anticipe toujours en mai car on sait qu’en Corse l’isolement se fait plus prégnant l’été. Les voisins partent au village ou reçoivent de la famille et du coup sont peut-être moins attentifs ou disponibles. En été les aides à domicile sont moins nombreuses et nous tenons à prendre le relais. Outre les conseils donnés, l’attention qu’on peut leur apporter rassurent les seniors. Ils sont nombreux chaque jour à attendre notre coup de fil pour discuter un moment. Le lien social est vital dans nos actions ».



Infos ++

CCAS : tel : 04-95-55-96-45.