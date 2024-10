Le 3ème salon nautique d’Ajaccio met l’accent sur l’environnement

Elle représente à elle-seule près d’un quart des embauches en Corse. La filière de la plaisance sera à l’honneur de jeudi à dimanche lors du 3ème salon nautique d’Ajaccio. Organisé par la Ville d’Ajaccio et son port de plaisance Charles-Ornano, cette nouvelle édition de l’évènement qui se déroule après deux années d’absence vient clôturer la saison estivale en offrant une vitrine de choix aux professionnels du nautisme.



« C’est un salon qui va regrouper les professionnels de la plaisance et les professions parallèles comme la vente de matériel de pêche ou l’accastillage du grand Ajaccio », explique Pierre-Laurent Audisio, conseiller municipal en charge de la gestion du port de plaisance Charles-Ornano. Une centaine de bateaux neufs ou d’occasion, rassemblant des unités de 5 à 20 mètres et des catamarans, seront en outre exposés sur place, avec la possibilité d’essais en mer. Une véritable vitrine pour les professionnels de la plaisance du territoire.



Mais malgré les presque 400 000 nuitées enregistrées chaque année dans les ports de Corse – en faisant le premier hébergeur de l’île – la plaisance reste très décriée pour son impact environnemental. Afin de casser cette image, et de montrer que cette activité économique tend à devenir plus respectueuse, un accent particulier a été mis sur l’environnement pour cette nouvelle édition du salon nautique d’Ajaccio. « Les sociétés de plaisance mais aussi les constructeurs de bateaux font en sorte au maximum d’être dans cette optique de respect de l’environnement et d’avoir des bateaux de moins en moins polluants », souligne Pierre-Laurent AudisioDans ce droit fil un espace dédié à l’environnement a été installé au cœur du salon dans le but de sensibiliser aux éco gestes et aux démarches écoresponsables, et où les équipes d’Alliance Posidonia, de Stella Mare ou de la Stareso y proposeront au grand public, aux professionnels, mais aussi aux scolaires du primaire et du secondaire des différents établissements de la région ajaccienne de participer à des ateliers.



De quoi appuyer la démarche d’excellence environnementale visant à préserver la qualité des eaux dans le bassin portuaire entreprise par la ville d’Ajaccio et le port Charles-Ornano. « Le port détient le label Pavillon Bleu et la double certification Ports Propres et ports propres actifs en biodiversité », rappelle le conseiller municipal en dévoilant que depuis mai 2024, le port a en outre rejoint Alliance Posidonia. Ce collectif ayant pour objectifs et principes d’engager une dynamique de valorisation et de communication pour la préservation de la posidonie et de ses herbiers en Méditerranée donnera d’ailleurs une conférence samedi après-midi à partir de 14h15. « Ce sera l’occasion d’acter officiellement l’intégration du port dans cette nouvelle démarche qui vise à mieux protéger les herbiers de posidonie dans le golfe d’Ajaccio », sourit Pierre-Laurent Audisio.



Enfin, cette nouvelle édition du salon nautique permettra de dynamiser le port Charles Ornano, en pleine expansion. « Nous avons augmenté les places de passage, avons refait toutes les pannes avec de nouveaux pontons, et avons mis beaucoup de moyens en place pour accueillir les plaisanciers », glisse encore l’élu.