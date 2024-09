Le 36e Rallye de Corte - Centre Corse arrêté avant la dernière spéciale

Fin de journée sous tension

La dernière spéciale de la journée, disputée à la tombée du jour, a vu Jean-Toussaint Albertini lâcher les chevaux et signer le meilleur temps, devançant d’une seconde Christophe Casanova. Agostini-Royer ont conservé leur troisième place. À l’issue de cette journée, Casanova détenait 7 secondes d'avance sur Agostini, 8 secondes sur Marcelli, et 24 secondes sur Albertini. L’équipage féminin composé de Tiffaney et Michelle Perlino occupait une honorable 9e place au classement général du VHC.

Cependant, la journée s’est terminée sur une note amère. En raison de l’indiscipline de certains spectateurs, la spéciale entre Piedigrisgiu et Ponte à Castirla a dû être annulée. Malgré trois avertissements des ouvreurs, le public restait dangereusement placé sur la route. Le directeur de course, Marc Cier, a donc pris la décision d’annuler l’épreuve pour éviter tout accident. « Je ne veux pas risquer d’avoir des blessés ou pire sur le rallye », a-t-il confié.