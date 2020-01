Le 2e REP de Calvi a fêté son Roi et sa Reine

Il y a des dates dans le calendrier que l'on ne laisse pas passer sans marquer le coup.

Pour le 2e Régiment Étranger de Parachutistes, basé au Camp Raffalli à Calvi, côté festif, c'est bien entendu cette date de l'Épiphanie qui est retenue.

Il est de tradition que, pour la circonstance, bon nombre de militaires se déguisent, avant de se rendre à la Caserne Sampiero, dans la citadelle pour élire dans la joie et la bonne humeur leur Roi et leur Reine.

Cette élection se fait selon un rituel et un scénario bien précis.

Pour l'occasion, hauts gradés et légionnaires se retrouvent dans cette ambiance festive, avec son lot de drôleries et d'éclats de rires.

Ensuite, c'est le défilé de la citadelle, vers la basse ville, en passant par les quais du port, sous les applaudissements de la population, avant de rejoindre bus et camions pour un retour au Camp Raffalli où un repas est partagé.