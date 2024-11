Lambert Santelli, Sébastien Giambernardi et Anthony Quilici vainqueurs du Trail In Calvi

" L’organisation de l’événement Trail in Calvi est un travail qui se fait sur une année. Il y a de nombreux dossiers à remplir et énormément de choses auxquelles il faut penser. Nous avons de nombreux bénévoles à nos côtés pour nous aider au bon déroulement de l’événement, nous comptons également sur la précieuse participation 2e REP, sans lequel on ne pourrait pas faire tout ça. C’est très important de souligner l’aide des bénévoles", expliquait avant le départ Antoine Guidicelli, président de Sport in Calvi, organisateur de l’événementMais un trail de cette ampleur demande un budget conséquent. "On parle de 100 000€ de budget. Les Institutions nous aident énormément. La Collectivité de Corse, la mairie de Calvi et la Fondation Princesse Charlène de Monaco, sont nos 3 partenaires principaux. De nombreux privés nous aident également". Si, lors du 1er trail, les inscriptions se sont arrêtées à 660, cette année, les organisateurs ont eu la possibilité de pousser jusqu’à 850 sur les 3 courses, en accord avec le Conservatoire du Littoral, parce qu'il fallait respecter l’environnement et la biodiversité sur les parcours." Avec les marcheurs, nous avoisinons les 1 000 personnes. Mais ces derniers ne passeront pas sur les sentiers du littoral. Il empruntent une bifurcation. Malheureusement, nous avons du clôturer assez tôt et refuser plusieurs personnes. Nous sommes complets depuis plus d’un mois et demi. Si nous avions accepté tous les coureurs, nous aurions pu atteindre les 1 300 ou 1 400 inscrits".De surcroît, en plus des courses de ce samedi matin, les organisateurs ont passé un accord avec le collège de Calvi et ont ainsi organisé le Cross avec près de 500 enfants. Ce samedi, une course réservée aux plus jeunes, a été, également, organisée pour la première fois, avec 150 jeunes coureurs sur 6 catégories d’âges. Et malgré les quelques gouttes de pluie, qui sont venues légèrement perturber la météo de l’après-midi, les 3 départs se sont succédé, encouragés par un public venu en nombre.Pour rappel, 3 courses, 3 parcours avec quelques têtes d’affiches comme Lambert Santelli qui a remporté sans surprise la 29 km en 02h20 et 51 secondes, suivi par Noël Giordano qui a terminé en 02h26 et 28 secondes et Louis Vanucci, en 02h29 et 36 secondes.Sur le16 kilomètres, c’est Sébastien Giambernardi se hisse sur la 1ere marche du podium avec un temps de 01h15 et 24 secondes. Robin Rodriguez Ruales, le second arrive en 01h19 et 08 secondes et Nicolas Metzger termine en 01h22 et 01 seconde.Pour la 10 kilomètres, c’est Anthony Quilici qui termine le premier avec un temps de 49 minutes et 17secondes. Juste derrière lui, le calvais Julien Paolini avce 49 minutes et 49 secondes. À la 3eme place, Léo Morgana avec 50 minutes et 03 secondes.Tous les résultats sont disponible sur https://trailincalvi.livetrail.run/classement.php? course=serra&cat=scratch