Lama : le dispositif TIMS pour une mobilité durable et solidaire lancé en Corse

Ce mardi 1er octobre à Lama, le programme TIMS – L’écomobilité pour tous a été officiellement lancé. Porté par l’Agence d’Urbanisme et d’Énergie (AUE) et l’association Mob’In Corsica, ce projet national s’adapte aux spécificités locales pour répondre aux enjeux de la précarité de mobilité. Florence Baccelli, chargée de mission à la direction générale des services de la Collectivité de Corse, a précisé que "c’est un projet né en 2019, lors de la création d’un groupe de travail sur la mobilité durable et inclusive". Ce groupe réunit les acteurs locaux pour structurer une réponse à la précarité de mobilité en Corse.



Le projet TIMS, construit sur des diagnostics approfondis, a été sélectionné dans le cadre d’un appel à projets national. Sur 12 actions soumises, 7 ont été retenues. La Balagne, le Centre Corse et la Communauté d'Agglomération de Bastia (CAB) ont été désignées comme territoires pilotes. "Le comité de pilotage est officiellement installé, avec les parties prenantes de la mobilité solidaire", a ajouté Florence Baccelli.



Une urgence sociale et énergétique

Marc’Antoine Bouteille-Torre, chargé de mission Mobilité et Transport à l’AUE, a exposé les enjeux du projet TIMS, parmi les 71 initiatives retenues au niveau national. "En Corse, nous faisons face à deux urgences majeures : la transition énergétique, avec un objectif d’autonomie d’ici 2050, et l’urgence sociale", a-t-il souligné. Le transport représente aujourd’hui la moitié de la consommation énergétique de l’île, rendant indispensable le passage à une mobilité décarbonée.

L’enjeu social est également important "Un Corse sur trois est en situation de précarité de mobilité", a rappelé Marc’Antoine Bouteille-Torre. Ce programme ambitionne de répondre à cette précarité par des solutions durables, en s’appuyant sur les réseaux locaux de l’économie sociale et solidaire.