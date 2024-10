Lama : La passion des chrysanthèmes de Georges Calassa, jeune producteur audacieux

Le processus de culture commence par une opération cruciale : l’ébourgeonnage, environ deux à trois semaines après la mise en pot. « L’ébourgeonnage est essentiel pour obtenir des fleurs rondes et denses, surtout pour la variété “pomponette” qui est particulièrement recherchée. Cette opération permet de multiplier les fleurs tout en leur donnant une forme volumineuse. Pour le chrysanthème classique, l’ébourgeonnage ajoute hauteur et largeur aux fleurs, » explique-t-il. Chaque étape est réalisée à la main, y compris le désherbage régulier des pots et du sol : « Le désherbage quotidien est indispensable pour éviter que la fleur ne soit étouffée par d'autres végétaux, car le chrysanthème aime être bien aéré. » Enfin, l’arrosage se fait avec modération car, comme l’explique-t-il « le chrysanthème n’est pas gourmand en eau, mais il lui faut un niveau d’humidité constant pour résister à la chaleur. C’est un équilibre que l’on évalue souvent à l’œil. »



Après des mois de soins, vient le moment attendu de la récolte et des livraisons. Georges Calassa se prépare pour cette période intense, où il distribue ses chrysanthèmes aux fleuristes, grandes surfaces et particuliers. « Les commandes des grandes surfaces et des fleuristes sont passées dès janvier, ce qui me permet d’anticiper la production nécessaire. Je commande toujours quelques plants supplémentaires pour la vente directe ou les livraisons locales, » précise-t-il. Dans les derniers jours d’octobre, l’horticulteur travaille sans relâche pour honorer toutes les commandes, un défi qu’il relève chaque année avec passion.



Malgré un intérêt croissant pour la production de chrysanthèmes en Corse, celle-ci reste insuffisante pour répondre à la demande insulaire. « Pour 1 000 fleurs produites sur l’île, environ 2 000 sont importées des grandes régions productrices comme la PACA. Mais les fleurs locales sont d’une qualité différente, » affirme-t-il. Cependant, il note que la réglementation est stricte pour les producteurs officiels, qui doivent se conformer aux normes phytosanitaires afin de prévenir l’introduction de maladies en Corse. En revanche, le marché reste marqué par une concurrence informelle avec des vendeurs non déclarés et des importations de masse.