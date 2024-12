La visite du pape François en Corse : un événement salué par la presse internationale

Le dimanche 15 décembre 2024, le pape François est venu marquer l’histoire de la Corse à travers sa visite à Ajaccio, son 47e voyage apostolique. Un événement salué par la presse internationale, qui a salué la chaleur de l’accueil réservé au Saint-Père et l’intensité de ses échanges avec la population locale.



C’est “un chapitre inédit de l’histoire de ce peuple si fier”, écrit Vatican News. Ce dimanche 15 décembre, le pape François était en visite à Ajaccio pour son 47e voyage apostolique. Un événement largement salué par la presse. “Le pape François a été accueilli chaleureusement par les officiels et la population corse”, selon Le Figaro. De son côté, Le Monde parle “d’une visite chaleureuse, bon enfant et ensoleillée, à l’opposé de la cérémonie parisienne bling-bling, triée sur le volet et pluvieuse de Notre-Dame, huit jours plus tôt”.





“Le pape François en Corse, une visite historique et intense”, titre de son côté Informazione.it. Pour Rai Radio1, il s’agit d’une “rencontre avec la population locale, et avant de partir, d’une brève conversation avec le président français Emmanuel Macron, à l’aéroport.” Enfin, Challenges écrit : “Aux solennités de la réouverture de Notre-Dame devant les puissants de ce monde une semaine plus tôt, le pape François a préféré la Corse pour un colloque sur la religiosité populaire."