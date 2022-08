La ville de Biguglia lance sa saison culturelle et sportive avec une journée portes ouvertes

« Depuis 2 ans et demi, nous nous efforçons d’insuffler à notre commune une nouvelle politique culturelle et sportive » explique Jean-Charles Giabiconi, le maire de la commune. « Aujourd’hui en termes de culture et de sport nous avons dépassé le stade des promesses. Des actions concrètes ont été réalisées avec un centre culturel accessible à tous, une programmation tout public, des animations et des ateliers de plus en plus nombreux, le développement de l’identité culturelle et le soutien à la création ».

Les ateliers tout au long de la saison seront ainsi des plus divers : musique (de la guitare à la paghjella en passant par la flûte, le piano, la trompette, le violon, le chant...), théâtre, danses, jeux (loto, tarot, échecs …) pâtisserie, langue corse, littérature… Des ateliers qui démarreront le 12 septembre et qui en 2 ans sont passés de 180 à 350 adhérents.

Pour mener à bien toutes ses activités, la municipalité a dû multiplier les démarches aux subventions. « Notre farouche détermination à trouver des finances nous a permis d’avoir le soutien de la Collectivité de Corse à hauteur de 90 000 €. Aussi aujourd’hui cette culture est accessible à tous, avec des tarifs contenus »

De son côté François Leonelli, adjoint à la culture, dresse un bon bilan de la saison passée : « Nous avons reçu un écho positif avec des spectacles complets. Aujourd’hui nous sommes à l’écoute du public, de ses goûts pour cette nouvelle programmation, une offre qualitative, avec de nombreuses nouveautés et qui s’élargit à la médiathèque B620 qui recence plus de 1500 inscrits à ce jour, et au Caffè di l’Arte ». La Médiathèque proposera des ateliers créatifs gratuits pour adultes et enfants, des racontines pour les tous petits et des festivals tout au long de l’année tels que Pouddlard à Biguglia, Contes Gothiques, La Nuit de la lecture, ou encore le Festival du conte





Une programmation tout public

« Si d’ores et déjà une vingtaine de spectacles est programmée*, d’autres viendront s’y greffer » souligne Alain Gherardi, directeur du Centre, d’autant que la mairie procède à la location de ses salles pour concerts, spectacles, conférences, séminaires... Une programmation tout public d’un budget de 250 000 €. Cette saison culturelle débute ce samedi avec une Journée Portes Ouvertes de 10h à 18h. « Ce sera l’occasion pour le public de découvrir l’étendue de notre offre avec de nombreuses animations et démonstrations ». Quant aux trois coups des spectacles sur scène, ils seront donnés le 7 octobre avec un spectacle inédit du chanteur Felì. Parmi les autres rendez-vous sur scène : « À circà moglie », l’adaptation en langue corse de la pièce de Tchekhov par Guy Cimino, I Voci di a Gravona, Liane Foly, André Manoukian, Jean-Luc Lemoine, Eppò, « Ciel ma belle-mère » de Feydeau, Marianne James, « Sherlock Holmes », « L’opéra barré », Laetitia Casta …

Parmi les nouveautés, une convention avec le Conservatoire de Bastia, et la création de deux classes de 5ème CHAM au collège de Biguglia.





Biguglia, ville sportive

Biguglia, ville sportive, le slogan n’est certes pas nouveau ! Déjà l’ancien maire Sauveur Gandolfi-Scheit se l’était approprié. « La mairie possède aujourd’hui son propre service des sports qui regroupe une cinquantaine de clubs et associations » indique Patrick Gigon, adjoint au sport. « On vient de mettre en place un règlement et les créneaux pour nos associations avec un budget total de 150 000 € ». L’adjoint au sport précise aussi que de nombreuses réalisations ont été faites comme des vestiaires à l’hippodrome et au stade Tamburini, la rénovation du toit de l’hippodrome et annonce de gros projets : réhabilitation du boulodrome avec ajout d’un parking, rénovation du parc des sports dédié aux enfants, réaménagement du parcours de santé, remise aux normes du parc loisirs et puis le plus important chantier : Une salle omnisport. « Un comité de pilotage va être créé pour sortir une étude courant 2023. Cette salle qui sera construite près de l’hippodrome sera dédiée aux sports de combat et à la danse car aujourd’hui ces activités sont éparpillées un peu partout sur la commune »