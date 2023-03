La série documentaire "Mi chjamu" à l'affiche du festival "Cine Donne"

Cette série documentaire porte sur la petite histoire des noms de familles et de ceux qui les portent. Une série sur l’origine et le sens des noms de famille présents en Corse aujourd’hui.

Pour Cine Donne, 4 courts-métrages de 10 mn chacun sont projetés : les patronymes juifs de Corse, les patronymes italiens de Corse, les noms de Sgiò du Cap Corse et les noms de Trovatelli (enfants trouvés).





Après cette série de 10, la réalisatrice souhaiterait poursuivre l’aventure : « On a d’autres thèmes en effet car nous en avions retenu une vingtaine au départ. Des thèmes pour explorer le patrimoine des noms de familles en Corse. Il y a aussi beaucoup d’autres sujets qui traitent de l’histoire des migrations, des mouvements de la population en Corse ou d’autres personnes qui se sont expatriées et dont le nom a fait souche. Cine Donne nous offre une vitrine, c’est l’occasion de montrer notre travail et de rencontrer le public qui nous donne son avis et ça c’est important ».

Au cas où vous auriez raté les projections, la série passera très prochainement sur France 3 Corse ViaStella.