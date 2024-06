La septième édition du festival Dissidanse Itinérance sillonnera la Corse du 1er au 17 juillet

La Corse et le sud de la France vont une nouvelle fois danser au rythme de Dissidanse Itinérance. Du 1er au 17 juillet, le festival de danse revient pour une septième édition, dans les villes de Porto-Vecchio, d'Ajaccio, de Bastia et de Marignane (Bouches-du-Rhône). Les compagnies et artistes investiront pendant toute la durée de l'événement, les lieux emblématiques de l'île, à l'instar de la Cour du Palais Fesh d'Ajaccio, ou de la place d'Armes de Bastia. Mais pas seulement, puisqu'ils déploieront aussi leur talent hors les murs, dans les théâtres de verdure et l’espace public, afin de s'inscrire dans leur esprit d'itinérance. Ils y proposeront des créations exclusivement gratuites - grâce aux soutiens de la Collectivité de Corse, de la DRAC de Corse, et des villes insulaires. Le but ? Celui de "faire découvrir la danse au plus grand nombre, aux locaux, mais aussi aux touristes".



"Nous avons choisi des scènes qui nous permettent d'être au plus près du public", explique Frédéric Antomarchi, chargé de production du festival, qui œuvre pour "la promotion de la danse contemporaine". À travers ce festival, les organisateurs entendent notamment "placer la Corse en lien avec les compagnies méditerranéennes". Les danseurs insulaires tels que la compagnie Vialuni (Ajaccio), et l'artiste Marien Mazzoni cohabiteront alors avec des performeurs venus d'Italie, représentée notamment par la compagnie romaine Twain, du Maroc avec le danseur Othman Sellami (Rabat) et des Canaries. À plus grande échelle, l'événement se construit également sur des partenariats avec des danseurs du Togo, de la République démocratique du Congo, du Sénégal et des États-Unis.

Ainsi, les artistes venus de tous les horizons auront pour mission de faire découvrir de nombreuses mouvances de la danse contemporaine, aux spectateurs néophytes, comme aux confirmés. Avec un fil conducteur, celui d'incarner la diversité, la tolérance et la liberté d’expression.