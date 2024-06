La poésie à l’honneur au lycée Giocante de Casabianca de Bastia

La cérémonie a débuté avec une performance musicale du Jakez Orkeztra, un groupe insulaire renommé pour ses actions culturelles de qualité à Bastia, telles que "Poésie vaincra !" en mai et le festival Lektos en juillet. « Les membres du Jakez sont des auteurs-compositeurs de talent qui, en outre, proposent des actions culturelles de qualité à Bastia. Pour eux comme pour moi, la littérature est d’abord une matière vivante, à partager dans la joie. » explique Marie-Hélène Simonpietri, enseignante de lettres et organisatrice de l'événement.

Le concours de poésie, organisé depuis trois ans, vise à libérer la créativité des élèves en leur offrant un espace de liberté. « A force d’appréhender les textes d’un point de vue scolaire, on finit parfois par tuer l’enchantement ou pétrifier les élèves qui n’osent plus écrire. Et pourtant, beaucoup ont du talent et ne demandent qu’à l’exprimer, si tant est qu’on leur propose des espaces de liberté, comme ce concours de poésie, » ajoute Marie-Hélène Simonpietri.



Cette année, le thème du concours était « la révolte », un sujet qui a inspiré de nombreux participants. Parmi les lauréats du niveau seconde, Giulia Kihm a remporté le premier prix, suivie de Laëtitia Felici et Chiara Giammari. Au niveau première, Lea Malinverni a été couronnée lauréate, avec Azilys Goustiaux en deuxième position, et Tristan Zafrilla et Camille Richard partageant la troisième place. Pour les terminales et postbac, Lisia-Maria Antoine-Marchetti a décroché le premier prix, Raffaellu Bianchi a obtenu le deuxième prix, et Louna Vesque a été récompensée du troisième prix. Le prix spécial des Belles Lettres a été attribué à Gabriel Franceschi.