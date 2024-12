La piété populaire en Corse : un patrimoine spirituel unique

“Les Corses sont attachés à des valeurs, à des rites”, explique Antoine-Marie Graziani, historien spécialiste de la Corse. Selon lui, il y a, sur l’île, “plus d’attachement à une communauté qu’à l’Église en elle-même”. “Si vous allez à l’église le dimanche, elle ne sera pas pleine, et vous verrez toujours les mêmes personnes, car plus on avance dans le temps, plus les églises se vident. Par contre, vous verrez énormément de monde lors de certaines fêtes et processions tout au long de l’année.” Un comportement qu’il explique par un schéma traditionnel ancré dans la société. “Les Corses sont habitués à participer à certaines fêtes, comme la Semaine Sainte, où ils assistent à toutes les messes. Ils célèbrent aussi beaucoup la Vierge Marie, à travers de nombreuses célébrations plusieurs fois dans l’année, comme le 15 août ou le 8 septembre. On observe aussi, depuis très longtemps, une prédominance des Saints en Corse : Saint Nicolas, Saint Antoine Abbé, Saint Dominique, Sainte Restitude, Saint François, qui sont beaucoup plus fêtés qu’ailleurs.” Autant de fêtes célébrées chaque année par plusieurs dizaines de milliers de fidèles à travers l’île, une sorte d’habitude selon Antoine-Marie Graziani. “Les célébrations religieuses ont un schéma commun : le matin, les fidèles vont à la messe, puis ils se retrouvent pour déjeuner avant de continuer la fête l’après-midi et de se retrouver à nouveau le soir. Ils sont ensemble, en communauté, et ce à chaque fête religieuse.”





Autre traduction de la piété populaire en Corse : les regroupements organisés par les confréries, qui “incarnent des traditions vivantes, témoignant d'une culture riche, d’une histoire collective et d’un lien spirituel indéfectible”. “Les confréries ont un schéma différent. C’est une dimension plus sociale”, explique Antoine-Marie Graziani. “Elles organisent des fêtes, où les fidèles participent à travers les chants, mais elles accompagnent également les malades et les défunts. Elles participent à une vie religieuse à part entière, mais c’est une piété populaire différente.” Cet attachement des Corses à certaines traditions religieuses pourrait expliquer, selon Antoine-Marie Graziani, la volonté du pape François de venir à leur rencontre, lui qui a refusé l’invitation d’Emmanuel Macron de se rendre à la cérémonie de réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. “Je pense que le Saint-Père est intéressé par l’attachement des Corses à ces valeurs traditionnelles du christianisme, à ce lien entre la communauté et l’Église à travers des fêtes paroissiales. C’est quelque chose dont il a déjà parlé, il s’intéresse à cette piété populaire en Méditerranée.” Quant aux Corses qui feront le déplacement à Ajaccio pour apercevoir le pape : “Certains iront là-bas juste parce que c’est le pape et qu’il se déplace en Corse. Mais pour les autres, le pape leur parle, il a établi un lien avec eux, ce qui leur donne envie de venir le voir.”