La musique à l'école, avec le centre culturel Anima de Prunelli-di-Fiumorbu

- Pouvez-vous nous rappeler le cadre dans lequel s’est inscrit ce projet, “La musique, c’est Classe !!” ?

- L’objectif était de faire de la musique ensemble, de partager, d’amener la musique à l’école et de faire jouer les enfants dans ce cadre : à la fois du chant et des instruments. Le centre culturel a fait une proposition dans ce sens aux écoles du territoire : nous avons reçu quelques candidatures et il a fallu faire un choix. Deux écoles ont été retenues : la classe CE2-CM1 de Solenzara et le CE2 de Travu. C’est un projet de classe, en fait. Il fallait que tous les élèves participent.



- Comment cela s’est-il déroulé ?

- Au départ, les quatre professeurs de musique engagés dans le projet ont présenté leurs instruments aux enfants : quarante élèves au total, qui ont pu faire des essais pour choisir entre le violon, la clarinette, le saxophone et les percussions. Car le choix s’est fait en fonction des attentes des enfants. Et de leurs contraintes : l’apprentissage de l’instrument se faisait au Centre culturel, en cours collectifs, une heure par semaine. Il fallait donc qu’ils puissent se déplacer. En complément, nous intervenions une heure par semaine dans chaque classe, notamment pour le chant. Il fallait une personne habilitée à enseigner dans les écoles pour pouvoir animer ce projet. C’est mon cas. Les autres professeurs ont d’ailleurs également reçu un agrément pour pouvoir intervenir dans les classes.



- Les enfants qui ont opté pour un instrument étaient-ils déjà musiciens ? Ou cela a-t-il été une vraie découverte ?

- Aucun enfant ne pratiquait d’instrument auparavant. C’était un choix de départ : ceux dont c’était le cas, avaient la possibilité de renforcer l’orchestre pour le spectacle de fin d’année. On a même proposé aux parents musiciens de se joindre à l’orchestre. Ils étaient les bienvenus. Mais en fait, on n’a eu que des enfants : cinq musiciens supplémentaires !



- Quelques mots sur le concert ?

- C’était ce qu’on peut appeler de la “musique du monde”. Le spectacle a duré près d’une heure. Les deux classes jouaient ensemble. Les enfants ont interprété huit morceaux, des chansons accompagnées par l’orchestre, avec notamment trois morceaux corses : une berceuse, Ninnina dont j’ai fait les arrangements ; Canta, Canta, Canta, Girasole ; En l’an 2013 des Muvrini… J’aurai une grande boîte d’Isabelle Aboulker ; Malaïka, un air traditionnel africain ; Samba Cada de S. Moktari sur un arrangement de Bernard Mainie ; et même une création réalisée par des écoles primaires que nous avons adaptée ici : Swimming poules de Pat Bol, sur un arrangement également de Bernard Mainie. Le concert était ouvert à tous, même s’il y avait principalement des parents d’élèves. Ça s’est bien passé. Parents et enfants : tout le monde était content.



- Et sur l’ensemble de l’année, quel bilan en tirez-vous ?

- Les instituteurs avaient une très bonne motivation, ils étaient engagés sur le projet et cela tout au long de l’année. C’était également le cas des enfants, même s’il a pu, parfois, y avoir quelques difficultés. Mais le projet leur a apporté de l’écoute, de la concentration, du bien-vivre ensemble. C’était aussi un peu le but…

- Un bilan positif donc. Quelles sont les perspectives ?

- La poursuite du projet a été validée par le conseil d’administration d’Anima, pour une année supplémentaire. Et nous avons reçu des subventions de la Collectivité et de la DRAC : parce que c’est un investissement important. Nous avons acheté des instruments : chaque enfant a le sien.

- Les deux classes vont donc poursuivre l’an prochain. Nous avons questionné les musiciens : ils sont tous partants pour une année supplémentaire !

- Ces dernières années, la Collectivité a montré sa volonté de développer l’éducation artistique et culturelle en Corse, se félicite, en complément, le Directeur d’Anima, Olivier Van der Beken. Le 25 juin, à Corte, il organise un regroupement des projets d’éducation artistiques, avec notamment le dispositif d’orchestre à l’école et le CACEL [NdlR : Centre d’Activités Culturelles et de Loisirs] de Portivechju, qui a mis en place la même action que nous. Il y aura donc des prolongations à ce spectacle du 1er juin : les élèves donneront un second concert.