La météo du mardi 24 Septembre 2019 en Corse

Rédigé par La rédaction le Mardi 24 Septembre 2019 à 06:52

Au petit jour, il fera entre 12 et 18 degrés, du centre vers le bord de mer. La journée sera bien ensoleillée, toutefois quelques nuages bas pourraient venir rôder en région bastiaise en fin de journée. Le vent d'Ouest continuera à souffler assez fort sur la partie occidentale de l’île et aux extrémités, 30 à 50 km/h avec des rafales atteignant 65 km/h. Rafales aussi sur Bastia en matinée. Maximales 21 à 26 degrés.



