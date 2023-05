La gymnastique corse tourne à plein régime

Les gymnastes de Corse entament la partie charnière de leur saison. Après une phase de travail des nouveaux programmes de septembre à février, les mois d’avril et de mai sont traditionnellement consacrés aux compétitions. « Là, on attaque les épreuves régionales, nationales, et mêmes internationales », anticipe Mathieu Nivon, président du Comité corse de gymnastique. Alors que les Championnats de Corse par équipe ont permis, le week-end dernier, d’afficher la supériorité du Gym Club du Pays Ajaccien, avec cinq médailles d’or remportées sur six catégories, les prochaines semaines offriront elles aussi du beau spectacle.



« Le point central de notre calendrier, ce sont les Jeux des Iles, qui auront lieu à Ajaccio du 23 au 26 mai. C’est la seule compétition internationale à laquelle on participe », se projette Mathieu Nivon. Le sélection corse, triée sur le volet, tentera de briller face à des adversaires venus des Canaries, de Martinique ou encore de Sardaigne. « En gym, la Corse est régulièrement titrée, et au minimum, on est très souvent sur le podium. »



Cet événement devrait en tout cas participer à l’élan général donc bénéficie la discipline en 2023. « Cette année, on approche les 1700 licenciés. C’est une très bonne année, puisque l’on a dépassé notre niveau d’avant Covid. Ça montre qu’il y a un engouement autour de la discipline », se satisfait Mathieu Nivon. À noter que cette croissance est également à mettre au crédit de l’intégration, au sein du comité, de nouveaux sports comme le parkour ou la gymnastique rythmique.