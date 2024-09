La famille Sampieri, gardienne de la tradition du karaté en Corse

Le karaté, pour la famille Sampieri, n'est pas qu'une discipline sportive : c'est une véritable philosophie de vie. Tout a commencé avec François Sampieri, fondateur du club de Paese Novu à Bastia, où il enseigne encore aujourd'hui des cours de self-défense et de karaté pour adultes. Mais c’est désormais ses enfants et petits-enfants qui ont repris le flambeau, multipliant les dojos et partageant leur passion avec des centaines de licenciés. « Le karaté est bien plus qu'un simple sport », explique Charles Sampieri, le fils de François. « C'est un art martial qui développe la discipline, la confiance en soi et l'esprit d'équipe ».



Avec l’aide de sa femme Alexandra et de leur fille Cassandra, championne dans la discipline, Charles Sampieri supervise aujourd’hui trois dojos répartis dans la région bastiaise, accueillant au total plus de 200 élèves, dès l’âge de 6 ans.



Le Karaté Club de Borgo : le point de départ

Le premier dojo de la famille Sampieri, le Karaté Club Borgo, a vu le jour en septembre 2012. Situé au complexe Paul Natali, il est présidé par Alexandra Sampieri et regroupe plus de 120 licenciés. Les cours sont assurés par une équipe expérimentée : Charles Sampieri, 5ème dan, sa femme Alexandra, 2ème dan, leur fille Cassandra, également 2ème dan, et Nathalie Federici, 2ème dan. « On y pratique diverses disciplines, allant du karaté traditionnel au karaté sportif, en passant par le kata, le kumité, la self-défense et le Para-Karaté. Le club est d’ailleurs labellisé argent Para-Karaté », précise Charles Sampieri. Ce club a déjà formé plusieurs champions régionaux et nationaux, certains ayant même intégré l’équipe de France pour les Championnats d’Europe et du Monde.



Dojo Cobra Kai Paese Novu : l’ancrage familial

Inauguré en janvier 2023, le Dojo Cobra Kai Paese Novu est implanté dans un lieu symbolique pour la famille Sampieri : le CCAS de Paese Novu, quartier où tout a commencé. Dirigé par Charles Sampieri, ce dojo a connu un succès rapide. « Le nombre de licenciés a doublé lors de la deuxième saison, dépassant les 50 membres », indique Charles Sampieri. Ce dojo, grâce à son approche moderne et dynamique du karaté, attire de nombreux pratiquants. Ici, les mêmes professeurs, Charles, Alexandra, Cassandra et Nathalie Federici, partagent leur expertise. La reprise des cours est prévue pour le mercredi 11 septembre.



Le dernier-né : Dojo Cobra Kai Casinca

Ouvert en septembre 2023, le Dojo Cobra Kai Casinca est le dernier-né de la famille Sampieri. Situé à Querciolo di Casinca, ce club est présidé par Jean-Luc Vignali et compte une vingtaine de licenciés. Bien qu’il soit encore jeune, il bénéficie déjà du savoir-faire des quatre professeurs du pôle Sampieri. Le club ambitionne de se développer rapidement et d’attirer de nouveaux adeptes dans la région.





Pour plus d'informations : - 06 30 28 07 37 - 06 09 37 17 18 - 06 14 25 79 28 - 06 27 94 22 80