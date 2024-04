La dernière miraculée de Lourdes attendue à Bastia

Ce samedi 13 avril Sœur Bernadette Moriau, la 70e miraculée de Lourdes, viendra partager son incroyable histoire lors d'une conférence à la salle de conférence de l'église Notre-Dame de Lourdes, à 15h. Invitée par les paroisses locales, elle racontera sa guérison reconnue par le Vatican, un récit qui continue de fasciner et d'interpeller des personnes du monde entier.



Déjà présente il y a deux ans à Bastia, durant la période post-Covid, Sœur Bernadette avait dû limiter son intervention en raison des contraintes sanitaires, malgré une église déjà pleine de fidèles. Cette fois-ci, elle revient accompagnée de son médecin, témoin de sa guérison, pour partager à nouveau son expérience et rencontrer les paroissiens ainsi que tous ceux qui souhaitent l'écouter.



Un récit hors du commun



Sœur Bernadette Moriau souffrait du syndrome de la queue de cheval, une maladie dégénérative qu'elle avait depuis 1966. Son récit prend une tournure extraordinaire le 11 juillet 2008, alors qu'elle participe à un pèlerinage à la grotte de Lourdes. C'est là qu'elle ressent "une présence, une énergie qui rayonne dans son corps". Alors qu'elle était paralysée des jambes depuis des années, elle réalise quelques heures plus tard qu'elle peut à nouveau marcher ! Cette guérison inexplicable aux yeux de la science a intrigué près de 200 médecins et professeurs pendant une décennie, avant qu'une commission reconnaisse le caractère miraculeux de son rétablissement, attribué à l'intercession de Notre Dame de Lourdes.



Le 11 février 2018, Sœur Bernadette Moriau devient ainsi la 70e miraculée de Lourdes en 160 ans d'histoire, un événement qui témoigne de la foi et de la croyance en des miracles au sein de la communauté religieuse et au-delà. Sa présence à Bastia promet un moment chargé d'émotion, de partage et de spiritualité pour tous ceux qui assisteront à sa conférence.