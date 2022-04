La députée européenne EELV Marie Toussaint à la rencontre du collectif Tavignanu Vivu

Juriste spécialisée en environnement et cofondatrice de l’association Notre Affaire qui se bat pour la défense du climat, la députée européenne Marie Toussaint était en Corse le 3 avril dernier, à l'invitation de François Alfonsi, pour rencontrer les membres du collectif Tavignanu Vivu, qui se bat contre l'implantation d'un centre d’enfouissement de déchets ménagers et déchets amentifères sur les méandres du fleuve. Signataire de la déclaration des droits du fleuve Tavignanu la parlementaire a salué l’engagement et la détermination du collectif et rappelé que l’action du collectif n’est pas isolée, "en Espagne, une initiative citoyenne sur le même type de problème a été votée par le parlement de Madrid.".

Elle a donc exhorté les élus insulaires à poursuivre cette action devant les institutions à Paris ou Bruxelles pour "porter un autre modèle de société… pour renouer notre rapport avec le vivant et faire de la terre une alliée dans la bataille pour la justice, l’émancipation et la démocratie."



Selon François Alfonsi, cette question pourra être introduite sur le terrain juridique en s’appuyant sur les traités européens et les jurisprudences. "C’est un travail de conviction qui va dépendre aussi de la dynamique de terrain et de leur soutien. L’action au sommet consiste à imposer des objectifs sur la biodiversité, la protection de la nature et du vivant, et puis à la base il faut réussir à faire germer une première affaire qui va ouvrir les vannes de l’application. Cela ne peut pas être mené sans vous".



Dans l’après-midi, second temps de la visite de Marie Toussaint, une réunion publique était organisée au Mulinu Vivu avec le Cumitatu di Sustegnu à Yannick Jadot, l’occasion de faire le point sur la campagne présidentielle et d’appeler au vote écologique, "seul vote pour le climat, pour la planète, pour la justice sociale et pour les principales revendications nationalistes : autonomie de plein exercice et de plein droit, reconnaissance de la langue, lutte contre la spéculation immobilière, application du droit pour les prisonniers politiques."