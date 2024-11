La confrérie Santa Croce de Bastia à Rome pour le 1 700e anniversaire de la basilique Saint-Jean de Latran

​En raison de son affiliation historique avec l’archibasilique de Latran, la confrérie Santa Croce a été honorée de prendre part à ces cérémonies prestigieuses, notamment à la messe concélébrée par le Père Bertoni, en présence de nombreux évêques et prêtres du diocèse de Rome. Certains confrères ont même eu l'honneur de participer à la procession des offrandes. "Depuis notre ralliement à Latran, il est traditionnel de verser une redevance symbolique sous la forme d’un cierge de cire d’une livre. Cette année, nous avons offert un cierge en cire d'abeille Corse, gravé à l’effigie de notre confrérie, que nous avons déposé à la basilique", a précisé Emile Blanc.



Un pèlerinage inoubliable

Le pèlerinage des membres de la confrérie à Rome s’est étalé sur trois jours. Dès la veille de l’événement, la délégation a eu la chance de participer à une messe dans une chapelle privée de la basilique Saint-Pierre, dans la galerie des tombeaux des papes, vide de tout touriste. Ce moment unique, alliant spiritualité et sérénité, a été un moment fort du séjour pour la petite délégation corse.



Le dimanche suivant, une messe concélébrée à la basilique Saint-Louis s’est achevée par le chant du Dio vi Salvi Regina, accompagné des orgues de la basilique. "La partition du chant sacré avait été remise au recteur quelques jours auparavant, permettant ainsi aux orgues de la basilique de résonner avec les voix de nos chantres", a ajouté Emile Blanc.



Pour clore ce pèlerinage, les confrères ont assisté à l’angélus de midi place Saint-Pierre, où le pape François, dans son discours, a remercié les pèlerins de Bastia et de la Corse. Ses remerciements ont été accueillis par une volée d’applaudissements et de vivats, un écho de la joie partagée par près de mille Corses lors du consistoire de septembre 2023, et celle sûrement à venir pour le prochain déplacement du Saint-Père qui poursuit 'son pélerinage méditerranéen' in terra nostra, une fois n'est pas coutume.